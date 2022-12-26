«Ливерпуль» выиграл 3 матча АПЛ подряд впервые в этом сезоне
«Ливерпуль» выиграл три матча АПЛ подряд.
Сегодня команда Юргена Клоппа одержала победу над «Астон Виллой» в 17-м туре чемпионата Англии (3:1). До этого «красные» обыграли «Тоттенхэм» (2:1) и «Саутгемптон» (3:1).
«Ливерпуль» выиграл 3 матча в АПЛ подряд впервые в этом сезоне – ранее команде не удавалось победить больше двух раз подряд.
Следующий матч в рамках АПЛ мерсисайдцы проведут 30 декабря – против «Лестера».
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