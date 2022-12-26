«Ливерпуль» выиграл 3 матча АПЛ подряд впервые в этом сезоне

Теги Ливерпуль Астон Вилла премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

«Ливерпуль» выиграл три матча АПЛ подряд. 

Сегодня команда Юргена Клоппа одержала победу над «Астон Виллой» в 17-м туре чемпионата Англии (3:1). До этого «красные» обыграли «Тоттенхэм» (2:1) и «Саутгемптон» (3:1).

«Ливерпуль» выиграл 3 матча в АПЛ подряд впервые в этом сезоне – ранее команде не удавалось победить больше двух раз подряд. 

Следующий матч в рамках АПЛ мерсисайдцы проведут 30 декабря – против «Лестера». 

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12 комментариев

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mArty-.-
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Как всегда валидол из-за отсутствия должной реализации.
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Okaka
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Ответ ArdaTuran
А какой топ-опорник на рынке сейчас есть, которого готов отпустить какой-нибудь клуб?
Амрабат
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ArdaTuran
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Ответ llolishe
Купите уже опорника-опять валидол был первая половина второго тайма
А какой топ-опорник на рынке сейчас есть, которого готов отпустить какой-нибудь клуб?
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ta-tosha
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Ответ Wekil Halylow
Начало второго тайма провал могли упустит победу думаю команду нужен новыйе игроки голодние как ранше
Не надо голодных, нужны топ игроки в прайме или около него
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Dead88 Poets
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Наконец нормальный футбол начался
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Alexandr Sokolov
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Ответ BAI
Продырявили кретина Мартинеса... этому мы радв
только его не было))
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Иван Павлов
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Ответ BAI
Продырявили кретина Мартинеса... этому мы радв
Ольссон стоял на воротах у Виллы
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BAI
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Продырявили кретина Мартинеса... этому мы радв
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utsh44psmr
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Это как - впервые за 5 лет, не работаю 3 года подряд с 31 на 1
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llolishe
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Купите уже опорника-опять валидол был первая половина второго тайма
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Владимир Владимирович
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Кто там сомневался что Ливерпуль не сможет в этом сезоне быть в топ 4 …. Ещё как сможет 🔥🔥🔥
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Wekil Halylow
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Начало второго тайма провал могли упустит победу думаю команду нужен новыйе игроки голодние как ранше
+5
-2
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