Нуньес упустил 4 явных голевых момента в матче с «Виллой». Он реализовал лишь 4 из 16 таких эпизодов в сезоне – худший показатель в АПЛ

упустил 4 голевых момента в матче против « » (3:1).

Три из этих моментов были упущены в первом тайме. Ни один игрок АПЛ в текущем сезоне не упустил больше шансов забить в одном матче.

BBC подсчитал, что реализация нападающего « » в текущем сезоне составляет всего 25% – он забил только в 4 из 16 явных голевых моментов в матчах чемпионата Англии. Это худший показатель среди игроков, имевших более 10 шансов забить.

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