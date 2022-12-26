Нуньес упустил 4 явных голевых момента в матче с «Виллой». Он реализовал лишь 4 из 16 таких эпизодов в сезоне – худший показатель в АПЛ
Дарвин Нуньес упустил 4 голевых момента в матче против «Астон Виллы» (3:1).
Три из этих моментов были упущены в первом тайме. Ни один игрок АПЛ в текущем сезоне не упустил больше шансов забить в одном матче.
BBC подсчитал, что реализация нападающего «Ливерпуля» в текущем сезоне составляет всего 25% – он забил только в 4 из 16 явных голевых моментов в матчах чемпионата Англии. Это худший показатель среди игроков, имевших более 10 шансов забить.
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Кто не помнит - Бобби в первый сезон, и в начале второго ещё не такое исполнял. Его на трибунах иначе как whotta fuc...ng clown и не называли. Но вон оно как обернулось по итогу :)