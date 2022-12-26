Нуньес упустил 4 явных голевых момента в матче с «Виллой». Он реализовал лишь 4 из 16 таких эпизодов в сезоне – худший показатель в АПЛ

Теги Ливерпуль Астон Вилла премьер-лига Англия Дарвин Нуньес Футбол

Дарвин Нуньес упустил 4 голевых момента в матче против «Астон Виллы» (3:1).

Три из этих моментов были упущены в первом тайме. Ни один игрок АПЛ в текущем сезоне не упустил больше шансов забить в одном матче.

BBC подсчитал, что реализация нападающего «Ливерпуля» в текущем сезоне составляет всего 25% – он забил только в 4 из 16 явных голевых моментов в матчах чемпионата Англии. Это худший показатель среди игроков, имевших более 10 шансов забить.

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13 комментариев

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ta-tosha
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Может быть как Керолл, а может как Фирмино :)
Кто не помнит - Бобби в первый сезон, и в начале второго ещё не такое исполнял. Его на трибунах иначе как whotta fuc...ng clown и не называли. Но вон оно как обернулось по итогу :)
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Там где нас есть!
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Гарантийка уже кончилась?
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Леня Клевер
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Техника есть, со скоростью все в порядке. Реализацию подтянет, в атаке он игрок полезный, давление создает прилично
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Жирный Лукаку
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Ответ Евгений Садчиков
Его главный недостаток это реализация, в остальном он хорош. Очень хорошо открывается. В 3-м голе сыграл классно.
То же самое можно сказать и про Морату, и про Лукаку в матче с Хорватией. Такого типа игроки на поле для голов, а не фееричных открываний
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MansZ
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Люди которые сравнивают с Кэрролом либо не видели игру Энди, либо не смотрят на игру Нуньеса. Абсолютно разные игроки.
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corazón blanco
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Нуньес здорово открывается, освобождается от защитников, уходит за спину. Но реализация конечно просто ужасающая. Ну и который раз Дарвин пропускает мяч на партнера вместо акцентированного удара по воротам и каждый раз это не приносит результат, но он вновь и вновь повторяет этот прием.
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Teodrakis
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Нуньес будущий лучший бомбардир. Завистники-школьники минусуйте
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Benner
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Уругвайский Кэрол
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headmaster
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С голами не прет что в клубе, что в сборной. Пока явно не стоил своих денег
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Евгений Садчиков
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Его главный недостаток это реализация, в остальном он хорош. Очень хорошо открывается. В 3-м голе сыграл классно.
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Рамзан Нальгиев
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Энди Нуньес пока что.) но такое бывает.
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el shaarawy92
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Энди Кэрролл и не только внешне)))
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Кинглер
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Энди Кэрролл версия 2.0
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