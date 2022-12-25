Энди Коул о сравнениях с Нуньесом: «Не знаю, откуда взялся этот бред. У меня 5 чемпионств, 2 Кубка Англии, Кубок лиги, ЛЧ, 187 голов в АПЛ, с пенальти – один»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Энди Коул премьер-лига Англия Дарвин Нуньес Футбол

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Энди Коул недоволен сравнениями с Дарвином Нуньесом.

«Коул, Нуньес... Не знаю, откуда взялся этот бред. Но сейчас Рождество, праздничный сезон...

Я завершил карьеру и счастлив. 5 титулов АПЛ, 2 Кубка Англии, Кубок английской лиги, Лига чемпионов, призы лучшему бомбардиру чемпионата и лучшему молодому игроку. Забил 187 голов в АПЛ, с пенальти – один.

Жизнь такая, какой ты ее делаешь», – написал англичанин в ответ на твит одного из футбольных блогеров.

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36 комментариев

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mj23.net
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Ответ Ru Ru
Правильно.Коул.Бомбил страшно.Помню по детству.Йорк второй.
Йорк лидер по голам был в самый успешный сезон МЮ в истории. И в ЛЧ накидал 8, став лучшим бомбардиром вместе с Шевой. Но связка у них была бешеная. Их гол Барсе просто шик.
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bengalsckyzh
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В победной для его "МЮ" ЛЧ 98-99, Энди с Йорком, как говорят итальянцы, "сделали" в полуфинале турнира САМ "Юве" Марчелло Липпи - со всеми их звёздами, и это было ПОТРЯСАЮЩЕ!.. А в финале - с всегда грозными баварцами, комментировавший тот матч Владимир Маслаченко, был абсолютно прав, сказав, что оба ударных парня манкунианцев финальную игру завалили и Алекс Фергюсон с ними промахнулся... Но вышедшие на замену Тедди Шерингем и киллер с лицом ребёнка, спасли матч и вырвали из рук Баварии Кубок чемпионов УЕФА... По драматургии - тот знаменитый финал ЛЧ 1998-99 годов, стоит рядом с недавним финалом чемпионата мира в Катаре. С одним исключением. "Юнайтед" совершил камбэк на последних секундах основного времени и победил, а Франция отыгрывалась дважды, но проиграла в серии 11-метровых. Я и сегодня помню, на церемонии награждения
совершенно каменно-суровое лицо Лотара Маттеуса и бьющегося в истерике ганца Самуэля Куффура... Спорт всегда жесток... Но и справедлив... В. Маслаченко: "Победители ликуют, а пижоны, пижоны! Лежат пластом на газоне".
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igor nn
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Коул -Йорк терзали оборону соперников МЮ.Град голов летел в ворота..А когда защите удавалось их сдержать и чуть перевести дух ,с лавки на замену выходили Сульшер и Шерингем..И вот тут в глазах защитников читалась боль и обреченность))
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brt202
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главное, что у Нуньеса много моментов, а голы придут. Он слишком эмоционален и очень хочет забить, отсюда и промахи
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mj23.net
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Ответ He11raizer
Йорк штоль пенки бил тогда у МЮ?)
Кантона - > Ирвин (Шеррингэм). Как-то так.
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Пилипенко Дмитрий
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Нуньеса можно только с Моратой сравнивать
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Vitto
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Ответ QWertY
Кто вообще начал сравнивать уругвайского Кэролла и Коула? В 30 первых играх в АПЛ у Энди было 37 ГП
Кто может сравнивать нынешнюю АПЛ и АПЛ времен Коула?
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llolishe
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Нуньес за это время что в Ливерпуле уже выиграл Суперкубок

Дебютный сезон в АПЛ в 10 матчей(а он не все играл по 90 минут) 5 голов + 2 ассиста

В дебютном матче АПЛ гол + ассист
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Юрий Антонович
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Шикарная связка была,Энди Коул - Дуайт Йорк.
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Jordan95
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Ну Коул был топовым напом как никак.

А 100 миллионный уругвайский Кэррол игрок уровня Астон Виллы может, развод века.

А помните как скаузеры называли эти бревно наследником Суареса? Они имели ввиду Дениса Суареса видимо.
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Ненавидящий2.0
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И всё это за полсезона
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llolishe
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Ответ Максат Тобыш
Это какой коул черный или белый, можеть райтом путаю.. А нуньес тот кто чм22 провалил..
Нуньес хоть там играл
А почему пропиаренный Хаалянд свою сборную не смог до ЧМ дотащить
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Тимофей Яблонский
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По фактам
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Максат Тобыш
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Это какой коул черный или белый, можеть райтом путаю.. А нуньес тот кто чм22 провалил..
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QWertY
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Ответ He11raizer
Йорк штоль пенки бил тогда у МЮ?)
Ирвин
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savik-A.M.
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Вобще не понятно , кто то изданул , Коул чё то написал , а Спортс всунул весь этот бред на главную , типа новость
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Ru Ru
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Ответ QWertY
Ага, вспоминается Йорк, а не 4 бомбардир АПЛ за всю историю) на заметку, всегда и везде говорят «Коул-Йорк», а не наооборот)
Правильно.Коул.Бомбил страшно.Помню по детству.Йорк второй.
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He11raizer
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Йорк штоль пенки бил тогда у МЮ?)
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QWertY
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Ответ Roman_ello
Столько регалий, а игрок будто посредственность. Если брать тот МЮ, то сначала вспоминается Дуайт Йорк, а потом уже он. Оказывается у него вон сколько всего. Вот так номер
Ага, вспоминается Йорк, а не 4 бомбардир АПЛ за всю историю)
на заметку, всегда и везде говорят «Коул-Йорк», а не наооборот)
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matveyka728
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Нуньеса можно сравнить только....дайте подумать......а точно......с Дзюбой,а нет Дзюба лучше.....
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korysh
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ну неизвестно сколько будет титулов и голов у Нуньеса к концу карьеры
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Konstantin Meerov
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этот нигэ был очень хорош. смотрел с ним матчи
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Dm Kznts
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Ответ Roman_ello
Столько регалий, а игрок будто посредственность. Если брать тот МЮ, то сначала вспоминается Дуайт Йорк, а потом уже он. Оказывается у него вон сколько всего. Вот так номер
Ну так при нём одновременно играли 4 прекрасных скорера.
Сабж, Йорк про которого ты упомянул, Шерингем и Оле Сульшер
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Hush_hush
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Можно же было просто сказать, что не время для сравнений, посмотрим как пойдет. А так выглядит, как ворчание маразматика
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Dm Kznts
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Ответ leproprietescestlevol
Я
Ну так сравнил бы его ещё с Руудом ;)
Чего мелочиться )))
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