Энди Коул о сравнениях с Нуньесом: «Не знаю, откуда взялся этот бред. У меня 5 чемпионств, 2 Кубка Англии, Кубок лиги, ЛЧ, 187 голов в АПЛ, с пенальти – один»

Экс-форвард « » недоволен сравнениями с .

«Коул, Нуньес... Не знаю, откуда взялся этот бред. Но сейчас Рождество, праздничный сезон...

Я завершил карьеру и счастлив. 5 титулов АПЛ, 2 Кубка Англии, Кубок английской лиги, Лига чемпионов, призы лучшему бомбардиру чемпионата и лучшему молодому игроку. Забил 187 голов в , с пенальти – один.

Жизнь такая, какой ты ее делаешь», – написал англичанин в ответ на твит одного из футбольных блогеров.