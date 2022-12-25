Энди Коул о сравнениях с Нуньесом: «Не знаю, откуда взялся этот бред. У меня 5 чемпионств, 2 Кубка Англии, Кубок лиги, ЛЧ, 187 голов в АПЛ, с пенальти – один»
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Энди Коул недоволен сравнениями с Дарвином Нуньесом.
«Коул, Нуньес... Не знаю, откуда взялся этот бред. Но сейчас Рождество, праздничный сезон...
Я завершил карьеру и счастлив. 5 титулов АПЛ, 2 Кубка Англии, Кубок английской лиги, Лига чемпионов, призы лучшему бомбардиру чемпионата и лучшему молодому игроку. Забил 187 голов в АПЛ, с пенальти – один.
Жизнь такая, какой ты ее делаешь», – написал англичанин в ответ на твит одного из футбольных блогеров.
совершенно каменно-суровое лицо Лотара Маттеуса и бьющегося в истерике ганца Самуэля Куффура... Спорт всегда жесток... Но и справедлив... В. Маслаченко: "Победители ликуют, а пижоны, пижоны! Лежат пластом на газоне".
Дебютный сезон в АПЛ в 10 матчей(а он не все играл по 90 минут) 5 голов + 2 ассиста
В дебютном матче АПЛ гол + ассист
А 100 миллионный уругвайский Кэррол игрок уровня Астон Виллы может, развод века.
А помните как скаузеры называли эти бревно наследником Суареса? Они имели ввиду Дениса Суареса видимо.
А почему пропиаренный Хаалянд свою сборную не смог до ЧМ дотащить
на заметку, всегда и везде говорят «Коул-Йорк», а не наооборот)
Сабж, Йорк про которого ты упомянул, Шерингем и Оле Сульшер
Чего мелочиться )))