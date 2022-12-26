Клопп о 3:1 с «Астон Виллой»: «Отличная игра в трудном матче. Могли забить третий гол гораздо раньше»

прокомментировал победу «Ливерпуля» над « » (3:1) в 17-м туре АПЛ.

«Мы отлично сыграли в трудном матче. Думаю, в первом тайме мы играли исключительно хорошо.

У «Астон Виллы» были свои моменты, но мы были действительно хороши. Мне понравилось то, что я видел. В перерыве я сказал ребятам, где мы могли бы сыграть лучше, и единственная проблема заключалась в том, что во втором тайме мы внезапно пропустили.

«Астон Вилла» сильно давила – в домашнем матче это нормально, мы знали, что это произойдет, и через этот период нужно было пройти. Мы могли бы забить третий гол гораздо раньше, но все в порядке. Мне понравилось, как он был забит», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в интервью Amazon Prime.

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