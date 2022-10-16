Кавана показал красную Магальяэсу и назначил пенальти в ворота «Арсенала» на 91-й минуте матча с «Лидсом», но отменил решение после ВАР

Защитник получил красную карточку в мачте с «Лидсом» (1:0), но удаление отменили.

На 91-й минуте Магальяэс и форвард столкнулись в штрафной «Арсенала». Защитник «канониров» упал и задел соперника шипами.

Главный арбитр матча Крис Кавана, посоветовавшись с помощниками, показал красную карточку Магальяэсу и назначил пенальти в пользу «Лидса».

В ситуацию вмешался видеоарбитр . По его совету Кавана изучил повтор, после чего отменил удаление и пенальти. Магальяэс получил желтую карточку.