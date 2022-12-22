ВАР ошибся 6 раз в этом сезоне АПЛ, включая отмену гола «Арсенала» в ворота «МЮ» и «Вест Хэма» в матче с «Челси»

Названы ошибки ВАР в текущем сезоне АПЛ.

Всего было выявлено 6 ошибочных решений. В частности, независимая комиссия считает ошибкой отмену гола Габриэла Мартинелли в ворота « » на 12-й минуте матча 6-го тура АПЛ (1:3). Судья ВАР рекомендовал не засчитывать гол из-за фола на .

Также ошибочным названо решение отменить гол Максвелла Корне на 90-й минуте матча « » против « » (1:2) в 6-м туре АПЛ, когда арбитр ВАР зафиксировал фол Джеррода Боуэна на .

Кроме того, пенальти за игру Люки Диня рукой на 55-й минуте матча 3-го тура АПЛ между « » и «Астон Виллой» (3:1), также был назначен ошибочно. Еще один неверно назначенный пенальти был в матче 15-го тура между «Ноттингем Форест» и «Брентфордом» (2:2) на 44-й минуте.

Также ошибками ВАР были признаны удаление Дугласа Луиса на 61-й минуте матча « » и « » (3:0) в 12-м туре и отмененный автогол Тайрика Митчелла на 51-й минуте матча «Кристал Пэлас» и « » (0:0) в 6-м туре.

ВАР в АПЛ отменил 6 изначально верных решений в этом сезоне. Еще 6 раз видеоассистент ошибочно не вмешался