ВАР ошибся 6 раз в этом сезоне АПЛ, включая отмену гола «Арсенала» в ворота «МЮ» и «Вест Хэма» в матче с «Челси»

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Названы ошибки ВАР в текущем сезоне АПЛ.

Всего было выявлено 6 ошибочных решений. В частности, независимая комиссия считает ошибкой отмену гола Габриэла Мартинелли в ворота «Манчестер Юнайтед» на 12-й минуте матча 6-го тура АПЛ (1:3). Судья ВАР рекомендовал не засчитывать гол из-за фола Мартина Эдегора на Кристиане Эриксене.

Также ошибочным названо решение отменить гол Максвелла Корне на 90-й минуте матча «Вест Хэма» против «Челси» (1:2) в 6-м туре АПЛ, когда арбитр ВАР зафиксировал фол Джеррода Боуэна на Эдуаре Менди.

Кроме того, пенальти за игру Люки Диня рукой на 55-й минуте матча 3-го тура АПЛ между «Кристал Пэлас» и «Астон Виллой» (3:1), также был назначен ошибочно. Еще один неверно назначенный пенальти был в матче 15-го тура между «Ноттингем Форест» и «Брентфордом» (2:2) на 44-й минуте.

Также ошибками ВАР были признаны удаление Дугласа Луиса на 61-й минуте матча «Фулхэма» и «Астон Виллы» (3:0) в 12-м туре и отмененный автогол Тайрика Митчелла на 51-й минуте матча «Кристал Пэлас» и «Ньюкасла» (0:0) в 6-м туре.

ВАР в АПЛ отменил 6 изначально верных решений в этом сезоне. Еще 6 раз видеоассистент ошибочно не вмешался

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