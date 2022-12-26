«Необходимо, чтобы не только УЕФА и ФИФА стали другими, но и правительства. Плевать на Европу, с таким к нам отношением». Шалимов за переход в Азию

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА Игорь Шалимов Азиатская футбольная конфедерация Политика Футбол

Игорь Шалимов высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию. 

«Я за то, чтобы играть в УЕФА, но должно быть понимание, когда вернут – на словах ли обещание, или документальное. Но этого нет. Есть другое понимание – что конфронтация с Европой надолго. То есть ситуация с разбаном в УЕФА беспросветна.

Сидим, ждем. Там нас не ждут, отношение не поменяется. Необходимо, чтобы не только УЕФА и ФИФА стали другими, но, возможно, чтобы и правительства стран стали другими – нас будут долбить до последнего. Один пропущенный отбор – много, два-три в перспективе – катастрофа. Поэтому рассмотрение вопроса по переходу в Азию логично.

Теперь об игровой составляющей. В Азии сложный отбор на ЧМ, попадать, возможно, предстоит через стыки – все сложно и довольно непредсказуемо. Мы видим, что в плей-офф ЧМ регулярно проходят Корея и Япония, Саудовская Аравия обыгрывает на последнем турнире Аргентину и играет неплохо, а Австралия – крепкая команда. Нет никакой уверенности, что отбор на ЧМ для России в Азии будет проще европейского. 

Представим группу отбора, в которую мы попали – Сирия, Китай, Филиппины, Мальдивы, Гуам. Или – Австралия, Кувейт, Иордания, Непал, Китайский Тайбей. Или – Катар, Оман, Индия, Афганистан, Бангладеш. Это только первая часть, потом поделятся на шестерки, где все более жестко. Мы уверены, что пройдем такой отбор? Просто не до конца понимаем специфику команд, но пройти эту зарубу – очень интересно.

На самом деле – плевать на Европу, с таким ее к нам отношением. Если это невозможно поменять футбольной составляющей, надо играть там, где нас рады видеть, где готовы играть.

Перелеты тяжелые? Да, нелегкие. Но, во-первых, перелеты сейчас очень комфортные, во-вторых, лучше летать и играть официальные матчи, чем сидеть и ждать милости от УЕФА.

Разговор о том, что там слабые международные турниры для клубов – имеет смысл, если мы туда заходим и побеждаем уверенно. Выиграйте этот турнир сначала, а потом мы послушаем, какой слабый уровень. Если посмотреть на ситуацию поспокойнее, то мы ничем не лучше азиатских команд – я имею в виду лидеров, на которых и надо ориентироваться.

На мой взгляд, решение по переходу в Азию – правильное. Нет ясности с возвращением в Европу, и перспективы возвращения в принципе отрицательные и есть шанс на проведение официальных матчей», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

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14 комментариев

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Фан Рубина
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Ответ Крыс Пол
Легче поменять правительство в одной стране, чем во многих.
Ну так пусть европка по одному у себя и меняет. Тут под неё никто меняться больше не будет.
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Romeo Yankovich
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Ответ Фан Рубина
Нет.
Ну то и возрадуйтесь тому, что имеете. И друзей среди иранов и прочих сирий ищите
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Фан Рубина
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Ответ Romeo Yankovich
А может всё таки стоит стать другими правительствам, у которых всегда враги и проблемы с Европой??
Нет.
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Футмастер
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Азия поставит раком быстрее, чем ты думаешь. Эти ребята не будут с вами пытаться договориться, поговорить, а просто нагнут, сделав как хотят
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Marcus-light
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Хорошо, что в Азии нас любят. Всегда принимают в в Катаре, ОАЭ, Тайланде, Малазии, как дорогих гостей.
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Крыс Пол
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Легче поменять правительство в одной стране, чем во многих.
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kilo_gilo
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Кто-нибудь скажите Шалимову,что ЧМ-26 в США и Канаде будет) при нынешних вводных,там хоть с Африки пытайся зайти, разницы нет)
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Фанат Сан-Марино
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Я прям представляю студию Матч тиви, которые будут рассказывать о сборной Восточного Тимора и Мальдив, тактика сборной Пакистана является инновационной, а сборная Бутана это как Сан-Марино, хотя и то не факт.
При всем уважении к азиатскому футболу - переход в их конфедерацию это дичь, к которому ни болельщики, ни "эксперты" не готовы.
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Анюточка Колыханова
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Почему все эксперты у лысого футбольного Биги, такие противные? Что Широков, что Абрамов с Червиченко, у всех у них одна и та же риторика. Какой же запад Плохой.....
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Кирилл.С-Пб
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На выезды то как народ поедет? А, пардон, у нас теперь есть мост через Амур...
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Деревня31
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С Шалимовым давно все ясно.
Мостовой теперь будет не Царь, а злой Раджа
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edward_freeman
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Главная проблема, на мой взгляд, что обратно в УЕФА мы уже не вернёмся. Это путь в один конец. А ситуация может помяться резко, но будет уже поздно.
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Romeo Yankovich
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А может всё таки стоит стать другими правительствам, у которых всегда враги и проблемы с Европой??
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Leo
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Этому персонажу больше не наливать
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