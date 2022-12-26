«Необходимо, чтобы не только УЕФА и ФИФА стали другими, но и правительства. Плевать на Европу, с таким к нам отношением». Шалимов за переход в Азию

высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Я за то, чтобы играть в УЕФА, но должно быть понимание, когда вернут – на словах ли обещание, или документальное. Но этого нет. Есть другое понимание – что конфронтация с Европой надолго. То есть ситуация с разбаном в УЕФА беспросветна.

Сидим, ждем. Там нас не ждут, отношение не поменяется. Необходимо, чтобы не только УЕФА и ФИФА стали другими, но, возможно, чтобы и правительства стран стали другими – нас будут долбить до последнего. Один пропущенный отбор – много, два-три в перспективе – катастрофа. Поэтому рассмотрение вопроса по переходу в Азию логично.

Теперь об игровой составляющей. В Азии сложный отбор на ЧМ, попадать, возможно, предстоит через стыки – все сложно и довольно непредсказуемо. Мы видим, что в плей-офф ЧМ регулярно проходят Корея и Япония, Саудовская Аравия обыгрывает на последнем турнире Аргентину и играет неплохо, а Австралия – крепкая команда. Нет никакой уверенности, что отбор на ЧМ для России в Азии будет проще европейского.

Представим группу отбора, в которую мы попали – Сирия, Китай, Филиппины, Мальдивы, Гуам. Или – Австралия, Кувейт, Иордания, Непал, Китайский Тайбей. Или – Катар, Оман, Индия, Афганистан, Бангладеш. Это только первая часть, потом поделятся на шестерки, где все более жестко. Мы уверены, что пройдем такой отбор? Просто не до конца понимаем специфику команд, но пройти эту зарубу – очень интересно.

На самом деле – плевать на Европу, с таким ее к нам отношением. Если это невозможно поменять футбольной составляющей, надо играть там, где нас рады видеть, где готовы играть.

Перелеты тяжелые? Да, нелегкие. Но, во-первых, перелеты сейчас очень комфортные, во-вторых, лучше летать и играть официальные матчи, чем сидеть и ждать милости от УЕФА.

Разговор о том, что там слабые международные турниры для клубов – имеет смысл, если мы туда заходим и побеждаем уверенно. Выиграйте этот турнир сначала, а потом мы послушаем, какой слабый уровень. Если посмотреть на ситуацию поспокойнее, то мы ничем не лучше азиатских команд – я имею в виду лидеров, на которых и надо ориентироваться.

На мой взгляд, решение по переходу в Азию – правильное. Нет ясности с возвращением в Европу, и перспективы возвращения в принципе отрицательные и есть шанс на проведение официальных матчей», – сказал экс-тренер клубов Мир .

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