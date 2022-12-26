«Нас в Европе будут отфутболивать по любому поводу. В Азии мы хотя бы начнем играть». Радимов поддержал переход РФС в АФК

Теги Владислав Радимов премьер-лига Россия Сборная России по футболу ФИФА РФС Азиатская футбольная конфедерация Матч ТВ Футбол

Владислав Радимов поддержал возможный переход РФС в Азию.

«Нас в Европе будут уже отфутболивать по любому поводу. Какой‑то выход надо находить. Переход нужен, его надо использовать. Отбор к чемпионату мира? Нас, скорее всего не допустят, учитывая настрой ФИФА, но какие‑то шансы сыграть будут.

Что касается клубного футбола, то придется тоже начинать с нуля, нет никаких рейтингов. Клубные команды начнут играть с 2026 или 2027 года. Там мы хотя бы начнем играть. А в Европе, насколько видно и понятно, нас уже не пустят», – заявил экс-игрок сборной России в эфире «Матч ТВ».

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22 комментария

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Хамыч
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В Европе с нами ближайшие года никто играть не будет - и кроме нашей страны никто в этом не виноват .... и да с чего наши футбольные "элиты" решили , что в Азии будет много желающих с нами играть ?)
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Ковид 07.10.52
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Цитировать этого газового лизуна...как же низко пала журналистика...
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Артём Сергеев
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Газпромовское мнение
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Burel
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Ответ Marcus-light
Да, помню до февраля нас прям футболили)
Лучше всех питерских в Гаагу отправить.
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А.Э.РАСИМ
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Ответ Денис Давыдов
Ну и бред же
Нет.Почему правду бредом называете?
Это приносит вам уют?
)))))
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mg-3
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Россия не азия)
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mg-3
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Ответ А.Э.РАСИМ
Там в Европе вас стирают, Пушкин под запретом, Чайковский, Толстой, Достоевский, ваш балет..... Они россиян не считают народом, причем тут дед? Они стирают вашу победу. А тут пишут, что надо оставаться. Чуточку мужества и принципиальности. Я удивлен.
Что за бред??)) Театральные и оперные афиши европейских городов показать? И книги как в россии из магазинов и библиотек никто не изымает
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Alex Ivanov
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Кремль строили по итальянским проектам,в конце 18 века был популярен французский язык,автомобиль копейка был сделан по аналогам итальянского Фиат,
Да да конечно Россия азиатская страна.удивлен.
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Денис Давыдов
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Ответ А.Э.РАСИМ
Там в Европе вас стирают, Пушкин под запретом, Чайковский, Толстой, Достоевский, ваш балет..... Они россиян не считают народом, причем тут дед? Они стирают вашу победу. А тут пишут, что надо оставаться. Чуточку мужества и принципиальности. Я удивлен.
Ну и бред же
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А.Э.РАСИМ
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Ответ Дядя ТУРА
Больший процент населения живет в европейской части
И?
Вы европеец?

А почему отменяют русскую культуру?
Вас ненавидят в Европе.

Будьте мужиками.
Вы должны принять во внимание все эти аспекты
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А.Э.РАСИМ
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Там в Европе вас стирают, Пушкин под запретом, Чайковский, Толстой, Достоевский, ваш балет.....
Они россиян не считают народом, причем тут дед?
Они стирают вашу победу.
А тут пишут, что надо оставаться.
Чуточку мужества и принципиальности.

Я удивлен.
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Max Zhomkov
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Даже если перейдут, Всё равно будет или бан за крымские команды или на ЧМ не пустят даже если отберемся.
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А.Э.РАСИМ
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Я представляю, какой ажиотаж ожидает игры России в Индии(Калькутта и Бомбей по 120 тысяч), Тегеране (100 000), Джакарте, Пекине, Бангкоке, Ташкенте, Эр-Риаде...
Не все плохо.
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Дядя ТУРА
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Ответ Kit244098
К Буланову лишь один вопрос. А что, азиаты, уже нашу бумажку рассмотрели и вынесли решение, что они нас принимают?
Потом будет песня, что виновата Америка
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Дядя ТУРА
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Ответ А.Э.РАСИМ
Россия страна азиатская. Большая часть страны в Азии. Но по старой привычки надо стараться остаться там, где вас за народ не считают. Россиян не понять.
Больший процент населения живет в европейской части
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А.Э.РАСИМ
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Россия страна азиатская.
Большая часть страны в Азии.

Но по старой привычки надо стараться остаться там, где вас за народ не считают.

Россиян не понять.
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Kit244098
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К Буланову лишь один вопрос. А что, азиаты, уже нашу бумажку рассмотрели и вынесли решение, что они нас принимают?
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Ебздрогыч
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После перехода в Азиатскую лигу Кротовуха станет официальным напитком сборной России по футболу, чтобы не отставать от своих новых азиатских товарищей, которые любят делать напитки на всяких живностях.

Ну, Владику не впервой!
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sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
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Ребята, вы это г сами смотрите
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Alex Ivanov
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Владислав сам будешь ходить на матчи с Монголией?
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Marcus-light
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Да, помню до февраля нас прям футболили)
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Eric_Cartman
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Уже даже алкаши стали инфлюэнсерами и амбасадорами этой бубуйни
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