«Нас в Европе будут отфутболивать по любому поводу. В Азии мы хотя бы начнем играть». Радимов поддержал переход РФС в АФК
Владислав Радимов поддержал возможный переход РФС в Азию.
«Нас в Европе будут уже отфутболивать по любому поводу. Какой‑то выход надо находить. Переход нужен, его надо использовать. Отбор к чемпионату мира? Нас, скорее всего не допустят, учитывая настрой ФИФА, но какие‑то шансы сыграть будут.
Что касается клубного футбола, то придется тоже начинать с нуля, нет никаких рейтингов. Клубные команды начнут играть с 2026 или 2027 года. Там мы хотя бы начнем играть. А в Европе, насколько видно и понятно, нас уже не пустят», – заявил экс-игрок сборной России в эфире «Матч ТВ».
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Это приносит вам уют?
)))))
Да да конечно Россия азиатская страна.удивлен.
Вы европеец?
А почему отменяют русскую культуру?
Вас ненавидят в Европе.
Будьте мужиками.
Вы должны принять во внимание все эти аспекты
Они россиян не считают народом, причем тут дед?
Они стирают вашу победу.
А тут пишут, что надо оставаться.
Чуточку мужества и принципиальности.
Я удивлен.
Не все плохо.
Большая часть страны в Азии.
Но по старой привычки надо стараться остаться там, где вас за народ не считают.
Россиян не понять.
Ну, Владику не впервой!