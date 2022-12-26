«Нас в Европе будут отфутболивать по любому поводу. В Азии мы хотя бы начнем играть». Радимов поддержал переход РФС в АФК

поддержал возможный переход РФС в Азию.

«Нас в Европе будут уже отфутболивать по любому поводу. Какой‑то выход надо находить. Переход нужен, его надо использовать. Отбор к чемпионату мира? Нас, скорее всего не допустят, учитывая настрой ФИФА, но какие‑то шансы сыграть будут.

Что касается клубного футбола, то придется тоже начинать с нуля, нет никаких рейтингов. Клубные команды начнут играть с 2026 или 2027 года. Там мы хотя бы начнем играть. А в Европе, насколько видно и понятно, нас уже не пустят», – заявил экс-игрок сборной России в эфире «Матч ТВ».

Матыцин о переходе в Азию: «РФС ищет выход из ограничений. Любой формат, который позволит усилить позиции российского футбола, будет приветствоваться»

ФИФА не будет препятствовать участию России в отборе на ЧМ-2026 в случае перехода в Азию («Матч ТВ»)

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