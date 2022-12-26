«Атлетико» хочет подписать 2-го бомбардира Ла Лиги Иглесиаса из «Бетиса» в январе. Для этого Феликс должен уйти (Marca)

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«Атлетико» зимой хочет подписать Борху Иглесиаса.

Как сообщает Marca, клуб уже связывался с окружением нападающего «Бетиса», но переговоры между клубами на данный момент не ведутся. Однако трансфер Иглесиаса станет невозможным, если в команде останется Жоау Феликс.

В клубе рассчитывают, что подписание чистого нападающего поможет команде забивать больше голов – на данный момент средний показатель в текущем сезоне составляет всего 1,33 гола за игру. Единственным чистым форвардом в команде после ухода Матеуса Куньи в «Вулверхэмптон» является Альваро Мората.

В текущем сезоне Ла Лиги Иглесиас забил 8 мячей и делит с Ведатом Мурики 2-3-е места в списке бомбардиров чемпионата. Соглашение форварда с «Бетисом» действует до 2026 года. Статистику игрока можно посмотреть здесь.

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4 комментария

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Эль Иберико
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Топ-трансфер, если срастётся.
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BigPapa
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А который из Иглесиасов играть будет?
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Sevuska
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До этого только Хулио с папой знал 😎
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Marcus-light
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Байландо им, у них же проблемы с фейр-плей
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