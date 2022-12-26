В Аргентине фанат набил тату с изображением Мартинеса, трясущего «Золотой перчаткой» у паха. Он хочет, чтобы вратарь расписался под ней

Аргентинский болельщик сделал на ноге татуировку с изображением .

Фанат по имени Роман Мартинес опубликовал фотографию татуировки с изображением вратаря сборной Аргентины, прикладывающего к паху «Золотую перчатку» , тремя звездами над головой и датой финала.

«Распространите это! Хочу, чтобы Дибу расписался под этой татуировкой. Спасибо за все» – подписал фотографию болельщик.

«Я давно думал, какую татуировку сделаю, если станет чемпионом мира. Мне и раньше хотелось посвятить татуировку Дибу, я всегда говорил: «Этот парень просто сумасшедший!». Но я не знал, что именно это будет. И когда я увидел, как Дибу делает этот жест рядом с шейхом, я решил сделать именно такую татуировку.

Идея состояла в том, чтобы сделать эту татуировку вирусной, чтобы Дибу расписался под ней, и я смог сделать татуировку его автографа. Мы уже говорили об этом [с друзьями] – если нам придется ехать в Мар-дель-Плата, ребята отменят все дела, и мы поедем туда вместе. У меня есть надежда, особенно сейчас, во времена социальных сетей», – сказал Роман Мартинес, объясняя свой поступок.

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