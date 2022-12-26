В Аргентине фанат набил тату с изображением Мартинеса, трясущего «Золотой перчаткой» у паха. Он хочет, чтобы вратарь расписался под ней

Теги Астон Вилла Сборная Аргентины по футболу болельщики ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес соцсети Футбол

Аргентинский болельщик сделал на ноге татуировку с изображением Эмилиано Мартинеса.

Фанат по имени Роман Мартинес опубликовал фотографию татуировки с изображением вратаря сборной Аргентины, прикладывающего к паху «Золотую перчатку» ЧМ-2022, тремя звездами над головой и датой финала.

«Распространите это! Хочу, чтобы Дибу расписался под этой татуировкой. Спасибо за все» – подписал фотографию болельщик.

«Я давно думал, какую татуировку сделаю, если Аргентина станет чемпионом мира. Мне и раньше хотелось посвятить татуировку Дибу, я всегда говорил: «Этот парень просто сумасшедший!». Но я не знал, что именно это будет. И когда я увидел, как Дибу делает этот жест рядом с шейхом, я решил сделать именно такую татуировку.

Идея состояла в том, чтобы сделать эту татуировку вирусной, чтобы Дибу расписался под ней, и я смог сделать татуировку его автографа. Мы уже говорили об этом [с друзьями] – если нам придется ехать в Мар-дель-Плата, ребята отменят все дела, и мы поедем туда вместе. У меня есть надежда, особенно сейчас, во времена социальных сетей», – сказал Роман Мартинес, объясняя свой поступок.

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39 комментариев

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Семён Жуйло
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Быдло, оно кучкуется. Это давно известно. Не удивлюсь, если такие татухи набьёт ещё 100500 гопников.
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Shtyder
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Перепись дегенератов продолжается.
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justbored
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Scraping the bottom of the barrel.
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problemzz9
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что вы хотите от этих дегенератов) сборная нелюдей и нация в большинстве своем такая же
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Ruscello
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Не на том месте он набил татуху...
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NBC
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Все Мартинесы немного с приветом? 🤔
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Алибек Багаутдинов
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Ответ Ванька-Манька
Надо было плачущие лица мною поюзанных подруг Мадрид наказывают!, Пенса, и саморанки набить))
Верно)
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Кавабунга Шреддоголовый
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Лучше бы кто скорую вызвал этому "фанату". Сколько еще будет новостей из аргентинских психушек?
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Мадрид наказывает!
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какая сборная, такие и фанаты))
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Winterburn
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Ответ m1t9
самое время зародить карго-культ этого быдла. только интересно почему на ноге набить решил, почему не на лбу, чтобы окружающие сразу понимали что перед ними дебич
Какой вы зануда…
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Евгений Михайлов
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Хочет, чтобы на паху у него расписался
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Isshin88
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Оба бы у нас в Госдуме не затерялись бы.
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Александр Бородин
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Ответ m1t9
самое время зародить карго-культ этого быдла. только интересно почему на ноге набить решил, почему не на лбу, чтобы окружающие сразу понимали что перед ними дебич
Завидуешь?
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David_Blaine
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Ответ m1t9
самое время зародить карго-культ этого быдла. только интересно почему на ноге набить решил, почему не на лбу, чтобы окружающие сразу понимали что перед ними дебич
а вы уверены, что точно понимаете смысл понятия "карго-культ"?
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Recreated
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Такие татушки лучше на лбу бить!
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футбольщик
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Расписался и поцеловал
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Леня Клевер
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Ответ m1t9
самое время зародить карго-культ этого быдла. только интересно почему на ноге набить решил, почему не на лбу, чтобы окружающие сразу понимали что перед ними дебич
Хватит плакать…
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Recreated
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Вот у людей вообще мозгов нет!
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hardkor i kotiki
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Ответ Arman FCSM
Ди Мария набил на ноге Кубок Мира
Ну-ну Ли Ма точно заслужил.
Но Дима то заслужил. Может гордиться собой.
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hardkor i kotiki
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Будет детям с гордостью показывать или образумится и сведёт, чтоб дети не смотрели на батю, как на форменного дурачка?
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Николай Коровин
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Ответ m1t9
самое время зародить карго-культ этого быдла. только интересно почему на ноге набить решил, почему не на лбу, чтобы окружающие сразу понимали что перед ними дебич
На дупе
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Alexandr Sokolov
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На лобку сделал, как подобает?
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Геннадий Киселев
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Это спортивная новость или продолжение обзора пациентов аргентинских психушек?
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Blaumerc
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Отморозок
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Arman FCSM
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Ответ Vy_Ao
Скоро найдётся человек, который набьет на ноге фаната, который набил на ноге Мартинеса, который набил на ноге кубок мира...
Ди Мария набил на ноге Кубок Мира
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