Суслов о политике Европы: «Зачем из Норвегии вообще куда-то лезть? Жесткие вводят санкции, но я всячески против этого»

Теги премьер-лига Россия сборная Камеруна по футболу Факел ЧМ-2022 Д2 Норвегия Кирилл Суслов Конгсвингер Политика Гаэль Ондуа Футбол

Кирилл Суслов ответил на вопрос о возможности перехода российских игроков за границу. 

– Как ты думаешь, трансферы российских футболистов в Норвегию возможны в нынешних обстоятельствах?

– Сейчас, конечно, тяжелее, потому что в каких-то странах к русским хорошо относятся, в каких-то плохо из-за всей ситуации. Но шансы есть всегда, нужно работать над переходом и спрашивать.

– Я не просто так спрашиваю, в Катаре игрок сборной Камеруна с российскими корнями Гаэля Ондуа дебютировал на ЧМ в бутсах с флагами Камеруна и России, и за это член комитета по этике Норвежского футбольного союза Берт Линдеман призвал ФИФА наказать Гаэля. Что думаешь об этом?

– Я не понимаю, зачем из Норвегии вообще куда-то лезть? Жесткие вводят санкции, но я всячески против этого. Я хочу, чтобы скорее все улеглось, мирного неба всем над головой. Я общаюсь со своим норвежским другом-агентом, он постоянно интересуется происходящим, – сказал защитник «Факела», выступавший за норвежский клуб «Конгсвингер».

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7 комментариев

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Shadow1882
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Ответ Ксяоми Ноутов
Почему так много частей интервью от этого ноунейма, который 6 лет лет назад поиграл аж во второй норвежской лиге?
Потому что часть интервью про футбол в ЦСКА, Факеле и на Дальнем Востоке новостники не хотят выкладывать
А если ноунейм, то надо было хотя бы за первой лигой следить
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Н.Ф.
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"Я хочу, чтобы скорее все улеглось"

Ага, само всё рассосётся.
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Maxim Vasnechov
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Ответ Marcus-light
Полгода работаю в Норвегии. Прямо сейчас стою на границе Швеция-Дания, остановили автобус на 20 минут, меня допрашивают стандартными вопросами. Но понимаю, какая это ерунда, глядя как вытряхивают вещи пассажиров восточного и африканского происхождения) Так что не плевать, но европейцы по-прежнему немного расисты)
О, есть такое. Тут больше психология, которая меняется намного длиннее, чем законодательство. )
В Брюсселе в прочем, абсолютно такая же история.
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Marcus-light
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Ответ Maxim Vasnechov
Разумеется, в Норвегии и других развитых странах всякими зетками не рекомендуется размахивать. Но если ты специалист и можешь работать там - то всем плевать на твою национальность.
Полгода работаю в Норвегии. Прямо сейчас стою на границе Швеция-Дания, остановили автобус на 20 минут, меня допрашивают стандартными вопросами. Но понимаю, какая это ерунда, глядя как вытряхивают вещи пассажиров восточного и африканского происхождения) Так что не плевать, но европейцы по-прежнему немного расисты)
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Ксяоми Ноутов
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Почему так много частей интервью от этого ноунейма, который 6 лет лет назад поиграл аж во второй норвежской лиге?
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Shadow1882
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4 новости из интервью Суслова и 0 про футбол. Молодцы! Так держать!
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Maxim Vasnechov
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Разумеется, в Норвегии и других развитых странах всякими зетками не рекомендуется размахивать. Но если ты специалист и можешь работать там - то всем плевать на твою национальность.
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