Суслов о политике Европы: «Зачем из Норвегии вообще куда-то лезть? Жесткие вводят санкции, но я всячески против этого»

ответил на вопрос о возможности перехода российских игроков за границу.

– Как ты думаешь, трансферы российских футболистов в Норвегию возможны в нынешних обстоятельствах?

– Сейчас, конечно, тяжелее, потому что в каких-то странах к русским хорошо относятся, в каких-то плохо из-за всей ситуации. Но шансы есть всегда, нужно работать над переходом и спрашивать.

– Я не просто так спрашиваю, в Катаре игрок сборной Камеруна с российскими корнями дебютировал на ЧМ в бутсах с флагами Камеруна и России, и за это член комитета по этике Норвежского футбольного союза Берт Линдеман призвал ФИФА наказать Гаэля. Что думаешь об этом?

– Я не понимаю, зачем из Норвегии вообще куда-то лезть? Жесткие вводят санкции, но я всячески против этого. Я хочу, чтобы скорее все улеглось, мирного неба всем над головой. Я общаюсь со своим норвежским другом-агентом, он постоянно интересуется происходящим, – сказал защитник « », выступавший за норвежский клуб «Конгсвингер».

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