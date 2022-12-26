Защитник «Факела» Суслов: «Ситуация в стране непростая, очень хочу, чтобы она скоро решилась. Желаю всем мирного неба над головой»
Защитник «Факела» Кирилл Суслов считает, что Мир РПЛ престижнее 2-й лиги в Европе.
– Учитывая все нынешние обстоятельства, где сейчас выступать престижнее, в РПЛ или во второй лиге европейской топ-страны?
– Конечно, в РПЛ. Все обстоятельства уходят на второй план.
Конечно, ситуация в стране непростая, и я очень хочу, чтобы она в скором времени решилась. Желаю всем мирного неба над головой, – сказал Суслов.
Кирилл правильные вещи говорит, но будет ли что-то ещё или на этом тема с Сусловым на сегодня закрыта?