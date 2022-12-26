Защитник «Факела» Суслов: «Ситуация в стране непростая, очень хочу, чтобы она скоро решилась. Желаю всем мирного неба над головой»

Защитник « » считает, что Мир престижнее 2-й лиги в Европе.

– Учитывая все нынешние обстоятельства, где сейчас выступать престижнее, в РПЛ или во второй лиге европейской топ-страны?

– Конечно, в РПЛ. Все обстоятельства уходят на второй план.

Конечно, ситуация в стране непростая, и я очень хочу, чтобы она в скором времени решилась. Желаю всем мирного неба над головой, – сказал Суслов.