Защитник «Факела» Суслов: «Ситуация в стране непростая, очень хочу, чтобы она скоро решилась. Желаю всем мирного неба над головой»

Теги премьер-лига Россия Факел Кирилл Суслов Футбол

Защитник «Факела» Кирилл Суслов считает, что Мир РПЛ престижнее 2-й лиги в Европе.

– Учитывая все нынешние обстоятельства, где сейчас выступать престижнее, в РПЛ или во второй лиге европейской топ-страны?

– Конечно, в РПЛ. Все обстоятельства уходят на второй план.

Конечно, ситуация в стране непростая, и я очень хочу, чтобы она в скором времени решилась. Желаю всем мирного неба над головой, – сказал Суслов.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shadow1882
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
То есть из ОГРОМНОГО интервью футболиста Суслова о футболе, спортс решил запостить только это?

Кирилл правильные вещи говорит, но будет ли что-то ещё или на этом тема с Сусловым на сегодня закрыта?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тиджани Бабангида
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вопросы престижа у каждого свои. А вот пожелания хорошие
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий