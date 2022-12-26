Защитник «Факела» Суслов о Норвегии: «Все очень дорогое вплоть до воды, бургер – 1000 рублей. Уровень жизни намного выше, чем в России»

Теги премьер-лига Россия Факел Д2 Норвегия Кирилл Суслов Конгсвингер Футбол

Защитник «Факела» Кирилл Суслов рассказал о жизни в Норвегии.

– Твой переход во второй по силе дивизион Норвегии – расскажи, как появился такой вариант и как ты решился на такой шаг? 

– Мне позвонил Давид Сирадзе, с которым я играл в Нальчике, спросил: «Поедешь в Норвегию на просмотр?» Я согласился и через две недели подписал контракт. 

– Что тебя удивило больше всего после переезда?

– Цены. Там все очень дорогое вплоть до воды, которая стоит 300 рублей. Там уровень жизни намного выше, чем в России. Обычный магазин, как у нас «Азбука вкуса», а бургер взять – 1000 рублей, – сказал футболист, выступавший за норвежский клуб «Конгсвингер».

«В России люди агрессивные, вечно чего-то требуют. А в Европе больше позитивных – уровень доходов примерно равный». Защитник «Факела» Суслов о менталитете

Защитник «Факела» Суслов: «Ситуация в стране непростая, очень хочу, чтобы она скоро решилась. Желаю всем мирного неба над головой»

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44 комментария

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Pertinax Gandi
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Спортс нашел наконец эксперта по уровню жизни.
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Teodrakis
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Хотелось бы со всеми цз Факела подписать долгосрочный контракт. Они прям молодцы, надеюсь не распустят всех в конце сезона, как всегда в таких командах
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Сон_на_Кейна
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Сейчас в самой Норвегии и здесь можно не только пить воду из под крана без вреда для здоровья, но и, к примеру, найти памперсы на ребёнка за наши 900 рублей, которые в России стоят 1300 рублей и то по акции, плюс еда в разы лучше по качеству, чем в России (центральной части)
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icer23
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Ответ Максим Савчук
Имеется в виду, что там обычный магазин с ценами Азбуки вкуса, видимо
Ошибки перевода от Спортса)
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basfhavsfh basfhavsfh
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Ответ Честный контроль
Уровень жизни выше, потому что бургер стоит не 199 рублей, а 1000. Все что надо знать о вбросах о плохой жизни в России.
Да, железная логика у человека. Раз вода стоит 300 рублей, а бургер 1000, значит исходя из этого, уровень жизни там выше чем в России. Типичный либерал-левак, впрочем.
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здоровяк
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Ответ Олег Устименко
А чем уровень жизни то выше кроме цен, он так и не уточнил?!😳
Начнем изучения с динамики средней продолжительности жизни. Потом перейдем на динамику ВВП и покупательской способности:)
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здоровяк
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Ответ Олег Устименко
А чем уровень жизни то выше кроме цен, он так и не уточнил?!😳
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#:~:text=%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5,%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%2070%2C06%20%D0%BB%D0%B5%D1%82.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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Мадрид наказывает!
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А колхозник из Воронежа не знает, что в Норвегии совсем другие зарплаты у людей?
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savik-A.M.
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Ответ Честный контроль
Уровень жизни выше, потому что бургер стоит не 199 рублей, а 1000. Все что надо знать о вбросах о плохой жизни в России.
Тут палка о двух концах , продукты дороже , но тот же айфон или автомобиль стоит дешевле чем в России ,
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savik-A.M.
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Ответ Gandalf
Товарищ защитник "Факела" настолько грамотен, что не может отличить высокий уровень жизни от высокого уровня цен :)
Цены берутся не " от болды" , чем выше заработки , тем выше цены на питание или аренду жилья . Если условный продавец получает 300 евро в месяц , то магазин может торговать с небольшой наценкой , но если продавцу надо платить 2000+ , то соответственно магазину надо отбивать эту наценку
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Олег Устименко
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А чем уровень жизни то выше кроме цен, он так и не уточнил?!😳
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здоровяк
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Ответ Savarona25
Ага, все довольно дорого. Вот только: в выходные все рестораны забиты посетителями и даже очереди на улицах; значительная часть автопарка это Теслы (см. сколько они стоят); если рядом вода, то все стоянки забиты лодками местных жителей (лодками, а не суперяхтами, это важно), которые массово выходят в море. А так да, разовый билет в транспорт в Осло, например, порядка 7 евро. При этом и доходы норвежцев крайне высоки. Не раз видел как компании молодежи в барах берут шампанское в бутылках "магнум", даже не могу представить стоимость.
У европейцев практически у всех ходить в ресторан и там есть каждый день - норма
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OldRedWhite
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Ответ Shadow1882
Давайте, ребята, ещё немного и вы сможете из этого интервью выложить новость про футбол! Может даже про Факел Надежды мало, но не связанные с футболом темы в интервью заканчиваются
Я то сразу Михаила Андреевича Суслова вспомнил )))
Главного идеолога КПСС !
Но ошибка , конечно , дети и внуки его в Австрии живут …
Ну так это такая традиция :
Потомство всех Вождей и иже с ними выбирает Запад .
Обычай этой категории - видимо изнутри хотят развалить…
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Владислав Влад
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Ну вот зачем они нам это пишут на спорте.а то иы не знаем как они живут.
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здоровяк
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А давно ли Азбука вкуса - обычный магазин?)
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Savarona25
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Ага, все довольно дорого. Вот только: в выходные все рестораны забиты посетителями и даже очереди на улицах; значительная часть автопарка это Теслы (см. сколько они стоят); если рядом вода, то все стоянки забиты лодками местных жителей (лодками, а не суперяхтами, это важно), которые массово выходят в море. А так да, разовый билет в транспорт в Осло, например, порядка 7 евро. При этом и доходы норвежцев крайне высоки. Не раз видел как компании молодежи в барах берут шампанское в бутылках "магнум", даже не могу представить стоимость.
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KOTOV71
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Ответ Ростовский
Русский человек, когда смотрит на зарплаты европейцев, то забывает посмотреть на цены. А цены там космос, который нивелирует высокую зарплату.
Так и у нас есть регионы,( Якутия,Чукотка,Сахалин и.т.д) зарплаты тоже высокие,а цены в магазине в2-3 раза больше чем на " материке"
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Stadjer
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Ответ Plkhrdhh
Перечитай ещё раз все все комментарии, с самого начала. От одного только «маньки» сразу несколько было
Да ты даже свой коммент в будущем времени написал («вылезут»). Тебе в целом все равно как будто, вылез кто-то или нет, главное комментик отправить поскорее.
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Evgeny Trifonov
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Ответ Shadow1882
Давайте, ребята, ещё немного и вы сможете из этого интервью выложить новость про футбол! Может даже про Факел Надежды мало, но не связанные с футболом темы в интервью заканчиваются
С каждым годом на сайте всё меньше и меньше спорта
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Spiker1606
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Ответ Максим Савчук
Имеется в виду, что там обычный магазин с ценами Азбуки вкуса, видимо
Не видимо, а точно. Он это имел ввиду.
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Plkhrdhh
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Ответ Stadjer
То есть еще никто не пришел и не написал, но ты за всех уже все придумал и настрочил коммент ради плюсиков? Так ведь?
Перечитай ещё раз все все комментарии, с самого начала. От одного только «маньки» сразу несколько было
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Иван Егурнов
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По-моему, спикер просто косноязычен.
Исходя из контекста сказанного, имелось ввиду видимо что уровень жизни НАМНОГО ДОРОЖЕ, а не ВЫШЕ
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Максим Савчук
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Ответ Павел Володин
А когда Азбука вкуса стала обычным магазином? Там и за 1000 можно бургер будет найти.
Имеется в виду, что там обычный магазин с ценами Азбуки вкуса, видимо
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Честный контроль
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Уровень жизни выше, потому что бургер стоит не 199 рублей, а 1000. Все что надо знать о вбросах о плохой жизни в России.
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Stadjer
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Ответ Plkhrdhh
Сейчас вылезут здешние либералы, со слезами об ужасной своей доле, восхваляя Норвегию. Хотя, дай бы какой нибудь игрок( без разницы, русский/ нерусский, похожий комментарий по Москве, ему бы здесь быстро объяснили, как он неправ
То есть еще никто не пришел и не написал, но ты за всех уже все придумал и настрочил коммент ради плюсиков? Так ведь?
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