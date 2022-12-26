Защитник «Факела» Суслов о Норвегии: «Все очень дорогое вплоть до воды, бургер – 1000 рублей. Уровень жизни намного выше, чем в России»
Защитник «Факела» Кирилл Суслов рассказал о жизни в Норвегии.
– Твой переход во второй по силе дивизион Норвегии – расскажи, как появился такой вариант и как ты решился на такой шаг?
– Мне позвонил Давид Сирадзе, с которым я играл в Нальчике, спросил: «Поедешь в Норвегию на просмотр?» Я согласился и через две недели подписал контракт.
– Что тебя удивило больше всего после переезда?
– Цены. Там все очень дорогое вплоть до воды, которая стоит 300 рублей. Там уровень жизни намного выше, чем в России. Обычный магазин, как у нас «Азбука вкуса», а бургер взять – 1000 рублей, – сказал футболист, выступавший за норвежский клуб «Конгсвингер».
«В России люди агрессивные, вечно чего-то требуют. А в Европе больше позитивных – уровень доходов примерно равный». Защитник «Факела» Суслов о менталитете
Защитник «Факела» Суслов: «Ситуация в стране непростая, очень хочу, чтобы она скоро решилась. Желаю всем мирного неба над головой»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8
Главного идеолога КПСС !
Но ошибка , конечно , дети и внуки его в Австрии живут …
Ну так это такая традиция :
Потомство всех Вождей и иже с ними выбирает Запад .
Обычай этой категории - видимо изнутри хотят развалить…
Исходя из контекста сказанного, имелось ввиду видимо что уровень жизни НАМНОГО ДОРОЖЕ, а не ВЫШЕ