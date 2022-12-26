Защитник «Факела» Суслов о Норвегии: «Все очень дорогое вплоть до воды, бургер – 1000 рублей. Уровень жизни намного выше, чем в России»

Защитник «Факела» рассказал о жизни в Норвегии.

– Твой переход во второй по силе дивизион Норвегии – расскажи, как появился такой вариант и как ты решился на такой шаг?

– Мне позвонил Давид Сирадзе, с которым я играл в Нальчике, спросил: «Поедешь в Норвегию на просмотр?» Я согласился и через две недели подписал контракт.

– Что тебя удивило больше всего после переезда?

– Цены. Там все очень дорогое вплоть до воды, которая стоит 300 рублей. Там уровень жизни намного выше, чем в России. Обычный магазин, как у нас «Азбука вкуса», а бургер взять – 1000 рублей, – сказал футболист, выступавший за норвежский клуб « ».

«В России люди агрессивные, вечно чего-то требуют. А в Европе больше позитивных – уровень доходов примерно равный». Защитник «Факела» Суслов о менталитете

Защитник «Факела» Суслов: «Ситуация в стране непростая, очень хочу, чтобы она скоро решилась. Желаю всем мирного неба над головой»