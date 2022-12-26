«В России люди агрессивные, вечно чего-то требуют. А в Европе больше позитивных – уровень доходов примерно равный». Защитник «Факела» Суслов о менталитете

Теги премьер-лига Россия Факел детский футбол Кирилл Суслов Футбол

Защитник «Факела» Кирилл Суслов высказался о разнице в менталитете россиян и европейцев.

– Сейчас поколение тепличных футболистов?

– Да, я их в шутку называю поколением Pepsi. Они говорят: «Ой, я не хочу», «У меня это болит», а мы знали, что у нас один шанс, и надо им воспользоваться.

– Поколению Pepsi нужно стремиться в Европу по примеру Головина и Миранчука?

– Молодым футболистам в любом случае нужно стремиться выходить из зоны комфорта, если они хотят роста.

Но я бы отдал своего ребенка в европейскую академию, чтобы он там развивался и тренировался. Там другая ментальность и другой подход. В России люди агрессивные, вечно чего-то требуют. У нас принято возмущаться, почему этот зарабатывает столько, а этот столько. Естественно, не везде и не все, но большая часть.

А в Европе я встречал больше доброжелательных и позитивных людей. Почему там так? Потому что уровень доходов примерно равный у людей, минимальные пособия и пенсии – 120 тысяч рублей, – сказал футболист, выступавший за норвежский клуб «Конгсвингер».

Защитник «Факела» Суслов: «Ситуация в стране непростая, очень хочу, чтобы она скоро решилась. Желаю всем мирного неба над головой»

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73 комментария

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Александр Жердин
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Менталитет говоришь разный? Так и подход к распределению благ разный. У нашего правительства он очень простой. Доходы - нам(правительству), расходы - вам(народу).
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fall_of_troy
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Ответ Николай Иванов
Зарплаты, пенсии --- вау, а расходы конечно как в России. Сравнил гигантскую Россию и Норвегию, так прикинул бы еще нефтегазовые доходы на душу населения.
Это видимо малый размер Норвегии не дает ее правящей верхушке разворовывать страну.
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Ivan Balashov
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Ответ Алексей ПК
но враг-то хоть реальный?
Если считать по количеству сделанных простым жителям РФ гадостей и подлостей, то их враги явно не за рубежом находятся.
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fall_of_troy
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Ответ Алексей ПК
Про швецию - там 1/3 уже мигранты и есть районы-гетто, куда не суется полиция, как в штатах. Это помимо запредельных цен если не на всё, то на очень многое. А дальше - как приходится держаться за работу там и тут?
В Швеции районы куда не суется полиция, а у нас целые гордые республики куда полиция нос боится показывать и Москва им дань платит. Так что мы круче!
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ДМ-1чемпион
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Ну если сравнивать с Норвегией, то действительно там люди более спокойные! Норвегия одна из самых социально ориентированных стран Европы. И доходы населения там выше чем в среднем по Европе! Но сравнивать её с Россией глупо. И количество населения меньше в разы, и статья расходов государства совсем другая! Норвегия по сравнению со штатами тоже выглядит намного предпочтительней! А если сравнивать уровень агрессии населения с какой нибудь Францией или Италией, то в Россия само спокойствие!
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Michael Scott
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Ответ RUSfan SpartakOV
Мы просто люди прямые ,иногда возможно слишком,но при этом искренние,душевные.И наш позитив он действительно всегда в точку,а не натянутый,если мы радуемся и улыбаемся,значит действительно есть чему!А не то ,что нас кто-то или что-то заставило натянуть улыбки...Это они там могут улыбаться всем и всему,просто потому ,что так принято,а на самом деле думать всякую фигню...Там много двуличия и лицемерия...
Никакой "прямоты" в России нет, это приятный для самообольщения миф, которым маскируют обыкновенное хамство (непереводимое на другие языки слово).

В России проблемы семейного, бытового, рабочего характера принято заметать под ковёр, глуша алкоголем или бытовым насилием, выражающееся в лидерстве по количеству самоубийств и убийств на бытовой почве
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Togliattinec
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Ответ Peter Parker
Вопрос. Я на спортсе вижу постоянно новости о том, что того или иного футболиста ограбили. То Отаменди чуть не убили, то в Манчестере постоянно кого-то грабят, в Италии и так далее по всей Европе. Так, почему же в России, где живут озлобленные и недовольные люди по мнению Суслова, такого не наблюдается. Обычно, если футболиста лупят, то чаще по вине его эго, как было с Терентьевым или Быстровым.
может потому, что у нас все ОПГ большие и маленькие, организованные и не очень, ходят под силовиками?
"Не можешь победить - возглавь". Ясен красен, условному генералу МВД из Воронежа приятно будет, если какой-нибудь защитник из Факела ему и его родне футболки с мячами подпишет, можно и намекнуть потом криминалу, куда соваться не стоит.

В Европе уличные банды, особенно иммигрантские, не особо подчиняются полиции или имеют с ней тесные связи. Отсюда и грабежи не зависимо от статуса
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baytygan
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выходить из зоны комфорта, развиваться, доброжелательные и позитивные люди... тьфу как будто побывал тренинге личностного роста
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Togliattinec
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Ответ Алексей ПК
но враг-то хоть реальный?
в ваших фантазиях может и реальный)
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fall_of_troy
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Ответ Алексей ПК
А ты где планируешь сидеть, в каком окопе? С чьей стороны? Те, кто там сидят - герои.
Я буду дома сидить. А ты чего не в окопе, поц? Боишься поди? С дивана воюешь с НАТОй?
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Mukunku 64
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Ну и чё ?
,,Наши люди ’ тоже на пенсию не жалуются !
Премьер 325-465 тыс руб
Космонавты 165 -420 тыс.руб
Депутаты и министры 55-75 т.р
Сумма зависит у всех от выслуги
Жена у меня с доплатой получает 22т.р (Москва)
Она успела выйти , а мне ещё 7 лет ,,греметь"
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Алексей ПК
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Ответ fall_of_troy
Пару лет от силы. А что будет с нашей страной после того как иссякнет ручей доходов от нефтегаза который на Запад шел? Подумаешь об этом сидя в окопе под Бахмутом, ладно?
А ты где планируешь сидеть, в каком окопе? С чьей стороны?
Те, кто там сидят - герои.
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Пол Ганарара:
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Ответ Максат Тобыш
Русские бессердечные на самом деле, своим даже, че говорить о чужих
нельзя обобщать, но среда у нас - говно, это точно, не знаю с чем связано, с бедностью или с насаждаемыми установками на доминирование и попущение
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Любезный Коссутий
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Россия - для грустных
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поколение пепси
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ок
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Peter Parker
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Ответ Nightguest
У нас вместо бандитов - ребята в погонах. Им нет необходимости грабить дома. Посадят в СИЗО - сам всё отдашь
Представим, что ты прав. Напомни, кого из футболистов посадили в СИЗО?
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Алексей ПК
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Ответ fall_of_troy
Вы о ком?
о стране "футболист, выступавший за норвежский клуб «Конгсвингер»"
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fall_of_troy
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Ответ Алексей ПК
без дешевого газа им будет ощутимо сложнее
Пару лет от силы. А что будет с нашей страной после того как иссякнет ручей доходов от нефтегаза который на Запад шел? Подумаешь об этом сидя в окопе под Бахмутом, ладно?
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Нефанатик
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"уровень доходов примерно равный"
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Nightguest
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Ответ Peter Parker
Вопрос. Я на спортсе вижу постоянно новости о том, что того или иного футболиста ограбили. То Отаменди чуть не убили, то в Манчестере постоянно кого-то грабят, в Италии и так далее по всей Европе. Так, почему же в России, где живут озлобленные и недовольные люди по мнению Суслова, такого не наблюдается. Обычно, если футболиста лупят, то чаще по вине его эго, как было с Терентьевым или Быстровым.
У нас вместо бандитов - ребята в погонах. Им нет необходимости грабить дома. Посадят в СИЗО - сам всё отдашь
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artem saribekyan
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Суслов сам потерял наш менталитет, стал скандинавов...
Там ему хорошо, и ему нас уже не понять- это он изменился.
Завтра за не то слово сыну ,если тот пожалуется , самого Суслова накажут- там люди доброжелательные, конечно. Что-то гнилое в его словах чувствую.
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Алексей ПК
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Ответ Peter Parker
Вопрос. Я на спортсе вижу постоянно новости о том, что того или иного футболиста ограбили. То Отаменди чуть не убили, то в Манчестере постоянно кого-то грабят, в Италии и так далее по всей Европе. Так, почему же в России, где живут озлобленные и недовольные люди по мнению Суслова, такого не наблюдается. Обычно, если футболиста лупят, то чаще по вине его эго, как было с Терентьевым или Быстровым.
Про швецию - там 1/3 уже мигранты и есть районы-гетто, куда не суется полиция, как в штатах.
Это помимо запредельных цен если не на всё, то на очень многое.
А дальше - как приходится держаться за работу там и тут?
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fall_of_troy
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Ответ Алексей ПК
И поставляют оружие, которое убивает наших - в том числе и мирных людей..
Вы о ком?
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fall_of_troy
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Ответ Николай Иванов
В цветных кварталах европы тоже люди добрые, может только убъют один раз.
Ты бы посмотрел даже официальную статистику убийств на душу населения в европейских странах и РФ, а потом бы уже позорился.
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fall_of_troy
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Ответ Sinister Kid
Снова англосаксонские хозяева спортса, пытаются убедить нас, что запад не загнивает и у них всё хорошо.
На Западе, как и везде, много проблем, но они их обсуждают и худо-бедно решают. В России мы ничего не решаем, решает группка полоумных пенсионеров кгб окопавшаяся у власти.
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