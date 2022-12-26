«В России люди агрессивные, вечно чего-то требуют. А в Европе больше позитивных – уровень доходов примерно равный». Защитник «Факела» Суслов о менталитете
Защитник «Факела» Кирилл Суслов высказался о разнице в менталитете россиян и европейцев.
– Сейчас поколение тепличных футболистов?
– Да, я их в шутку называю поколением Pepsi. Они говорят: «Ой, я не хочу», «У меня это болит», а мы знали, что у нас один шанс, и надо им воспользоваться.
– Поколению Pepsi нужно стремиться в Европу по примеру Головина и Миранчука?
– Молодым футболистам в любом случае нужно стремиться выходить из зоны комфорта, если они хотят роста.
Но я бы отдал своего ребенка в европейскую академию, чтобы он там развивался и тренировался. Там другая ментальность и другой подход. В России люди агрессивные, вечно чего-то требуют. У нас принято возмущаться, почему этот зарабатывает столько, а этот столько. Естественно, не везде и не все, но большая часть.
А в Европе я встречал больше доброжелательных и позитивных людей. Почему там так? Потому что уровень доходов примерно равный у людей, минимальные пособия и пенсии – 120 тысяч рублей, – сказал футболист, выступавший за норвежский клуб «Конгсвингер».
Защитник «Факела» Суслов: «Ситуация в стране непростая, очень хочу, чтобы она скоро решилась. Желаю всем мирного неба над головой»
В России проблемы семейного, бытового, рабочего характера принято заметать под ковёр, глуша алкоголем или бытовым насилием, выражающееся в лидерстве по количеству самоубийств и убийств на бытовой почве
"Не можешь победить - возглавь". Ясен красен, условному генералу МВД из Воронежа приятно будет, если какой-нибудь защитник из Факела ему и его родне футболки с мячами подпишет, можно и намекнуть потом криминалу, куда соваться не стоит.
В Европе уличные банды, особенно иммигрантские, не особо подчиняются полиции или имеют с ней тесные связи. Отсюда и грабежи не зависимо от статуса
,,Наши люди ’ тоже на пенсию не жалуются !
Премьер 325-465 тыс руб
Космонавты 165 -420 тыс.руб
Депутаты и министры 55-75 т.р
Сумма зависит у всех от выслуги
Жена у меня с доплатой получает 22т.р (Москва)
Она успела выйти , а мне ещё 7 лет ,,греметь"
Те, кто там сидят - герои.
Там ему хорошо, и ему нас уже не понять- это он изменился.
Завтра за не то слово сыну ,если тот пожалуется , самого Суслова накажут- там люди доброжелательные, конечно. Что-то гнилое в его словах чувствую.
Это помимо запредельных цен если не на всё, то на очень многое.
А дальше - как приходится держаться за работу там и тут?