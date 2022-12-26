Клопп о Беллингеме: «Выдающийся игрок. Можно подумать, что ему 28-29 лет – так зрело он играет»

восхищен зрелостью хавбека «Боруссии» Джуда Беллингема.

«Я не люблю говорить о деньгах, когда речь идет о таком футболисте. Все видят, что это выдающийся игрок. Спросите у человека, который ничего не знает о футболе или давно его не смотрел: «Как ты думаешь, сколько Джуду Беллингему лет?» Не думаю, что его ответ будет близок к правде. Можно подумать, что ему 28-29 лет, ведь он показывает такой зрелый футбол.

Он прекрасно провел чемпионат мира. Его игра была просто выдающейся. Тому, что он умеет, сложно научиться, а то, в чем он может стать лучше, легко усвоить.

Так что да, это очень хороший игрок. Что я могу еще сказать? Я считаю так уже два или три года – после его прорыва в « ». Уже все об этом знают, но я без понятия, какое значение это имеет для финансовой стороны вопроса.

Считаю, если мы все действительно хотим помочь ему, то не стоит слишком много говорить о деньгах. Говорю об этом с точки зрения сборной . Не ставьте препятствий на пути его развития», – сказал главный тренер « ».

В этом сезоне у Джуда 9 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 5 играх за сборную Англии на .

Полную статистику 19-летнего футболиста можно найти здесь.