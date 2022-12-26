Клопп о Беллингеме: «Выдающийся игрок. Можно подумать, что ему 28-29 лет – так зрело он играет»

Теги Боруссия Дортмунд Ливерпуль Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп ЧМ-2022 Джуд Беллингем Футбол

Юрген Клопп восхищен зрелостью хавбека «Боруссии» Джуда Беллингема.

«Я не люблю говорить о деньгах, когда речь идет о таком футболисте. Все видят, что это выдающийся игрок. Спросите у человека, который ничего не знает о футболе или давно его не смотрел: «Как ты думаешь, сколько Джуду Беллингему лет?» Не думаю, что его ответ будет близок к правде. Можно подумать, что ему 28-29 лет, ведь он показывает такой зрелый футбол.

Он прекрасно провел чемпионат мира. Его игра была просто выдающейся. Тому, что он умеет, сложно научиться, а то, в чем он может стать лучше, легко усвоить.

Так что да, это очень хороший игрок. Что я могу еще сказать? Я считаю так уже два или три года – после его прорыва в «Дортмунде». Уже все об этом знают, но я без понятия, какое значение это имеет для финансовой стороны вопроса.

Считаю, если мы все действительно хотим помочь ему, то не стоит слишком много говорить о деньгах. Говорю об этом с точки зрения сборной Англии. Не ставьте препятствий на пути его развития», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

В этом сезоне у Джуда 9 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 5 играх за сборную Англии на ЧМ-2022.

Полную статистику 19-летнего футболиста можно найти здесь.

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10 комментариев

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Яйца Тен Хага
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Ответ Экзорцизм Глейзеров
Беллингем уйдёт в Реал. Ливерпулю не на что рассчитывать, кроме возврата к борьбе за 7е место
Откуда такая инфа !?
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АРХАТ
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В 1/4 с французами мне понравились его гримасы, руки к небу итп. Хорошая пантомима была)
https://www.youtube.com/shorts/53T2Nz8SUtA
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mazur3546
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Ответ Великий Алонсо
Чем-то похож на Роналду, у Криштиану тело и игра 25 летнего, а ведь ему уже почти 38
и голова на 13
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Пенс
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Похоже Клопп готовит очередную сотку. Благо ещё остались деньги с трансфера Коута.
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Alex Legend
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Ответ Великий Алонсо
Чем-то похож на Роналду, у Криштиану тело и игра 25 летнего, а ведь ему уже почти 38
Тело 25-летнего, игра 60-летнего.
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Человек1991
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Клопп о Беллингеме : можно подумать ему 30 лет , так зрело он выглядит и играет . ))
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Великий Алонсо
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Чем-то похож на Роналду, у Криштиану тело и игра 25 летнего, а ведь ему уже почти 38
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Флоренти́но Пéрес
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Клопп о Клубнике: «Выдающийся игрок. Можно подумать, что ему 55-57 лет – так зрело он играет»
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qiqe
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очередной распиаренный брус
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Экзорцизм Глейзеров
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Беллингем уйдёт в Реал. Ливерпулю не на что рассчитывать, кроме возврата к борьбе за 7е место
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