Защитник «Факела» Суслов о втором голе Японии: «Я бы не засчитал на месте судьи. Мяч вышел за линию, и ВАР этого не увидел»
Защитник «Факела» Кирилл Суслов считает, что второй гол Японии нельзя было засчитывать.
В матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Япония обыграла Испанию (2:1).
В моменте со вторым голом хавбек сборной Японии Каору Митома сделал голевую передачу, выбив мяч с лицевой линии. Показалось, что мяч полностью вышел за пределы поля, но гол был засчитан после обращения к системе ВАР.
«ВАР – это помощь судье, помогает рассмотреть пенальти, красную карточку. Но мяч вышел за линию, и система этого не увидела. В каких‑то случаях ВАР помогает, в каких‑то – нет. Я бы не засчитал гол, если бы был судьей.
Бывало ли такое, что на меня влияют результаты параллельных матчей во время игры? Я выхожу со стопроцентной концентрацией, чтобы выиграть любой матч. Мы не смотрим на результаты другой команды.
Я выхожу, чтобы победить и забрать премиальные. Премиальные никто не отменял, каждый человек выходит на игру, чтобы семья поела, – сказал Суслов в эфире «Матч ТВ».
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