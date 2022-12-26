«Барса» считает, что Депай блокирует все предложения от других клубов. Он хочет уйти бесплатно летом

« » опасается, что не сможет продать зимой.

Интерес к форварду проявляют многие европейские клубы, но «Барселона» не получает предложений о его трансфере.

Как считают в руководстве каталонского клуба, это происходит из-за того, что Депай блокирует все поступающие к нему предложения. Клубы связываются с Мемфисом, чтобы узнать, каковы его планы на будущее, но форвард отвечает, что готов уйти только в июне, когда истечет срок его контракта с «Барселоной». Это ввергает в отчаяние руководителей сине-гранатовых, которые хотят, чтобы Депай ушел, пишет Marca.

Отмечается, что тренерский штаб «Барселоны» относится к этой ситуации не так, как руководство. Хави доволен Мемфисом и рассчитывает на него. При этом тренер полагает, что возможный уход Депая не станет болезненным для команды.

Руководство «Барсы» очень хочет прекратить сотрудничество с Мемфисом. Его уход позволит продлить контракты с некоторыми игроками. Боссы «Барсы» считают, что время для ухода Депая пришло, так как в июне форвард может стать свободным агентом. Если он сменит клуб зимой, каталонцы получат за него хоть какие-то деньги.

Депаем интересуются «Рома», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

В этом сезоне 28-летний футболист принял участие в 3 матчах «Барселоны» во всех турнирах, в сумме отыграв 131 минуту. За это время он забил 1 гол.

Полную статистику игрока сборной Нидерландов можно изучить здесь.