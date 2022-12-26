«Барса» считает, что Депай блокирует все предложения от других клубов. Он хочет уйти бесплатно летом
«Барселона» опасается, что не сможет продать Мемфиса Депая зимой.
Интерес к форварду проявляют многие европейские клубы, но «Барселона» не получает предложений о его трансфере.
Как считают в руководстве каталонского клуба, это происходит из-за того, что Депай блокирует все поступающие к нему предложения. Клубы связываются с Мемфисом, чтобы узнать, каковы его планы на будущее, но форвард отвечает, что готов уйти только в июне, когда истечет срок его контракта с «Барселоной». Это ввергает в отчаяние руководителей сине-гранатовых, которые хотят, чтобы Депай ушел, пишет Marca.
Отмечается, что тренерский штаб «Барселоны» относится к этой ситуации не так, как руководство. Хави доволен Мемфисом и рассчитывает на него. При этом тренер полагает, что возможный уход Депая не станет болезненным для команды.
Руководство «Барсы» очень хочет прекратить сотрудничество с Мемфисом. Его уход позволит продлить контракты с некоторыми игроками. Боссы «Барсы» считают, что время для ухода Депая пришло, так как в июне форвард может стать свободным агентом. Если он сменит клуб зимой, каталонцы получат за него хоть какие-то деньги.
Депаем интересуются «Рома», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».
В этом сезоне 28-летний футболист принял участие в 3 матчах «Барселоны» во всех турнирах, в сумме отыграв 131 минуту. За это время он забил 1 гол.
Полную статистику игрока сборной Нидерландов можно изучить здесь.
Он бы Зениту , бесплатно, очень бы пригодился
А на его зарплату уж папаша Миллер поскребет по сусекам !
Ну ничего себе! Привет от Кессье
Так что, Депай красава 👍👍👏👏