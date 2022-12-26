«Барса» считает, что Депай блокирует все предложения от других клубов. Он хочет уйти бесплатно летом

Теги Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Мемфис Депай Футбол

«Барселона» опасается, что не сможет продать Мемфиса Депая зимой.

Интерес к форварду проявляют многие европейские клубы, но «Барселона» не получает предложений о его трансфере.

Как считают в руководстве каталонского клуба, это происходит из-за того, что Депай блокирует все поступающие к нему предложения. Клубы связываются с Мемфисом, чтобы узнать, каковы его планы на будущее, но форвард отвечает, что готов уйти только в июне, когда истечет срок его контракта с «Барселоной». Это ввергает в отчаяние руководителей сине-гранатовых, которые хотят, чтобы Депай ушел, пишет Marca.

Отмечается, что тренерский штаб «Барселоны» относится к этой ситуации не так, как руководство. Хави доволен Мемфисом и рассчитывает на него. При этом тренер полагает, что возможный уход Депая не станет болезненным для команды.

Руководство «Барсы» очень хочет прекратить сотрудничество с Мемфисом. Его уход позволит продлить контракты с некоторыми игроками. Боссы «Барсы» считают, что время для ухода Депая пришло, так как в июне форвард может стать свободным агентом. Если он сменит клуб зимой, каталонцы получат за него хоть какие-то деньги.

Депаем интересуются «Рома», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

В этом сезоне 28-летний футболист принял участие в 3 матчах «Барселоны» во всех турнирах, в сумме отыграв 131 минуту. За это время он забил 1 гол.

Полную статистику игрока сборной Нидерландов можно изучить здесь.

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45 комментариев

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Вячеслав Новиков
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На трибунах пусть сидит и делов то
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v.belorussky
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Ответ Чупакабра из Мачу-Пикчу
За то, как с ним обошлись, имеет на это полное право.
И как же с ним "обошлись"?
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Mukunku 64
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Для участия в Азиатской Лиге Чемпионов
Он бы Зениту , бесплатно, очень бы пригодился
А на его зарплату уж папаша Миллер поскребет по сусекам !
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ta-tosha
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Удивительно правда, что кто то не идиот и тоже хочет заработать лишних 10-15 лямов, но себе в карман. А не на очередные идиотские затем Лапорты
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kisliy33
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Ответ Oleg Kostin
Будет ли летом он востребован? После года на лавке Барселоны, большой вопрос
бесплатно я думаю возьмут. а оклад чуть больше среднего всяко выгодней, чем отдать условный полтинник лямов клубу за переход.
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B-a-r-c-e-l-o-n-a
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Ответ corazón blanco
Пришёл бесплатно, летом хотел уйти, но сказали, что рассчитывают на него. В итоге провел на поле мизерное время. Пришёл бесплатно и уйдёт бесплатно, чтобы никому обидно не было)
Его летом БЕСПЛАТНО отпускали, он не захотел уйти даже несмотря на ЧМ. Начал Ювентусу зп задвигать и те его слили
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B-a-r-c-e-l-o-n-a
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Ответ Ярополк Окаянный
Барса его замариновала вместо того, чтобы летом продать. Пусть теперь наслаждаются последствиями.
он летом даже бесплатно не ушел, матчасть учи. Его отпускали на 4 стороны
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*MVP*
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красавчик. нужно доить Шапито до последнего рычага.
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Ivan Ivanych
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Ответ aidos_1979
Ну играл то не за миску риса)
Играл по контракту
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мс-мешок
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Пришёл бесплатно и уйти должен бесплатно
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kidur
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До тех пор, пока в Барсе не появится тренер, умеющий использовать лучшие качества имеющихся на сегодня игроков, эта чехарда в клубе не закончится...
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Konstantin Meerov
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очень хороший футболист, которому не повезло, что он не вписывается в игровые схемы и видение тренера. при Кумане играл стабильно и был одним из лучших.
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ReneHoseman
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Ответ Чупакабра из Мачу-Пикчу
За то, как с ним обошлись, имеет на это полное право.
контракты должны уважать обе стороны. если клуб считает, что ошибся с депаем, плата за ошибку должна быть на плечах клуба
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Evgen_Hazard
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В каждой новости есть стойкое ощущение неловкости от того, насколько барса жалкая
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Schiaff1no
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Оказывается когда игрок знает о интересе другого клуба и у него маленький контракт, он может игнорировать нынешний клуб ради бонуса при подписании.
Ну ничего себе! Привет от Кессье
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aidos_1979
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Ответ Kasztelan
Ну так он и пришёл в 2021 бесплатно - всё справедливо
Ну играл то не за миску риса)
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Сергей Галынский
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Так если летом перейдет куда-то бесплатно, то получит более высокий подписной бонус
Так что, Депай красава 👍👍👏👏
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Papa Bear
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Депай красава, делает все правильно.
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corazón blanco
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Пришёл бесплатно, летом хотел уйти, но сказали, что рассчитывают на него. В итоге провел на поле мизерное время. Пришёл бесплатно и уйдёт бесплатно, чтобы никому обидно не было)
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d.xoxlov
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Ответ Eden Hazard
Барса таких и любит же. Ищет свободных агентов, уверяет что будет повышать зарплату, потом продаёт. А если контракты будут зависеть от игрового времени, в ту же Барсу никто не пойдёт. Это ж новый рычаг Лапорты будет - просто не будут на матчи с Эльчами ставить высокооплачиваемых игроков)
Барса под миллиард на трансферы потратила за последние лет пять, наверно. Ну а чтобы в ногу себе стрелять, намеренно сажая на скамейку топов, не знаю, многие ли на такое пойдут.
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frog19
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Барса, не борзей. Если есть контракт, то нужно уважать соглашение. С хрена ли он должен уходить куда то. Ваши проблемы с другими игроками это ваши проблемы.
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Костя Киреев
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Ученик превзошёл учителя)
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Budabuda
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Ответ Eden Hazard
Будет. Франция никуда не денется)
Так он не хочет во Францию. Он хочет в Мю посмотрим как он сможет выиграть конкуренцию не играя полгода, учитывая что он очень средний игрок.
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Ярополк Окаянный
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Барса его замариновала вместо того, чтобы летом продать. Пусть теперь наслаждаются последствиями.
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Eden Hazard
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Ответ d.xoxlov
За тридцать лет игроки с агентами ловко научились доить клубы. Чую, не за горами времена, когда контракты будут в большей степени отталкиваться от игрового времени, а не от простого нахождения в клубе.
Барса таких и любит же. Ищет свободных агентов, уверяет что будет повышать зарплату, потом продаёт. А если контракты будут зависеть от игрового времени, в ту же Барсу никто не пойдёт. Это ж новый рычаг Лапорты будет - просто не будут на матчи с Эльчами ставить высокооплачиваемых игроков)
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