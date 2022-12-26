Газзаев о возобновлении тренерской карьеры: «Чтобы в 5-й или 6-й раз выиграть чемпионат России? Никакой мотивации»

Теги ЦСКА Валерий Газзаев премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Газзаев объяснил, почему не хочет возвращаться в тренерскую профессию.

— Тянет вас назад в тренерскую профессию?

— Чтобы в пятый или шестой раз выиграть чемпионат России? Никакой мотивации. Даже победить второй раз в Лиге Европы — и на это уже мотивации нет.

— Нашему спорту не хватает таких фигур, как вы. Это не аргумент?

— Может, и аргумент. Вот ушел Семин, и посмотрите, что с «Локомотивом» произошло. «Спартак» после Романцева никак не станет таким, каким должен быть. Тут важно, чтобы тренер и руководитель клуба работали «в едином порыве». За что я Гинеру благодарен — он никогда мои решения не ставил под сомнение!

— Вы сегодня готовы выслушивать предложения о тренерской работе?

— Это провокационный вопрос...

— Что ж тут провокационного?

— Нет. Не готов, – сказал экс-тренер ЦСКА, «Динамо», «Алании» и сборной России.

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35 комментариев

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Pol Belov
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Ответ Пако
Да, примерно так и было.
и что в этих словах криминального? пожелания здоровья?
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Pol Belov
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Ответ Геннадий Тимченко
Владимир Владимирович, вы по духу — победитель. Хочу пожелать вам крепкого здоровья. Чтобы господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу», — сказал Газзаев🤦
и чем тебе этот тост за здравие не нравится?... больше по душе та лицемерная славословица сейчас, которая со всех утюгов несется и где его уже к богу приравнивают? Газзаев ему здоровья желает, вот же лицемер... а ты в это время молча и послушно за голосовал на выборах - вот же боец-воин!...
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Pol Belov
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Ответ Артем Алмазов
Не сбрил усы, как обещал; развалил Аланию. Недостаточно?
ты адекватен? 99% хейтеров не имеют никакого отношения к Аланию, и дай пруф где Газзаев говорит, что сбреет усы?? это миф, который запустили журналисты от кб, переврав слова ВГГ...
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Niko Bellic
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Ответ Артем Алмазов
Не сбрил усы, как обещал; развалил Аланию. Недостаточно?
А тебе какое дело до его усов? И почему это должно стать причиной ненависти к человеку
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Совесть Черданцева
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Ван Гал сейчас очень удивился
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Pol Belov
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Ответ v.belorussky
За что многие его хейтят? В ЦСКА же отличных результатов в своё время добился...
хейтят в основном те, чьи команды он унижал... как те кб могут забыть "десять лет без побед над ЦСКА"??... или сбг... хотя и среди коней дурачков хватает...
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Rafael Sarkisian
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Ответ v.belorussky
За что многие его хейтят? В ЦСКА же отличных результатов в своё время добился...
Да как сказать) абсолютно разные ощущения от него. С одной стороны легенда клуба, тут не поспоришь.. С другой стороны, абсолютная мр@зь в качестве чиновника
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Rafael Sarkisian
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Видимо для того, чтобы пилить государственные деньги мотивация всегда есть)
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Игорь Бубльгумов
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Ответ Пако
Валерий Газзаев? Хорошо, что он ушел из футбола и занимается политикой - пусть продолжает. В политике у него видимо есть мотивация.
конечно. Хочет сделать нашу с вами жизнь лучше
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Ян Константинопольский
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Ответ Кирилл.С-Пб
Думал, клоунов с усами не бывает. А не, бывает )))
Всмысле! А из журнала Каламбур?)
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Vladichka Niskazhunikomu
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Ответ Айвенго
Зачем? Лизать ВВП легче, чем работать)))
Завидуешь? Тоже хочешь? :)))
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Уся Ваткин
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А победа в Объединённом чемпионате не мотивирует?
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Кирилл.С-Пб
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Думал, клоунов с усами не бывает. А не, бывает )))
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Артем Алмазов
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Ответ v.belorussky
За что многие его хейтят? В ЦСКА же отличных результатов в своё время добился...
Не сбрил усы, как обещал; развалил Аланию. Недостаточно?
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argentina10
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Ответ Dmitry Orlov
Что-то Гвардиола не торопится возглавлять Ноттингем Форест, Халл Сити или Норидж, чтобы с ними АПЛ выигрывать. Он это предпочитает делать с МанСити.
ну так и Зидан, Анчелотти и тд, тоже не очень склонны, даже к командам с середины таблицы....но от них, что им скучно чемпионство брать, я лично не слышал..
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ДМ-1чемпион
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Старость не радость! Потерял интерес к жизни!
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MstAndreev
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"А может, нам из него ездовую собаку сделать? Купим ему тележку, будем на нем молочко возить на базар? Огород на нем будем окучивать? Эй, ты, Шарик, хочешь, мы из тебе ездовую собаку сделаем, а?" (с) Кот Матроскин
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здоровяк
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А вот если бы еще разок освоить бюджет Алании - вот это настоящий вызов!
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Александр Тараканов
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Так говорит ,как будто с ходу с любым клубом обйдет зенит и станет чемпионом России. Чудной.
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Айвенго
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Зачем? Лизать ВВП легче, чем работать)))
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Пако
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Ответ Геннадий Тимченко
Владимир Владимирович, вы по духу — победитель. Хочу пожелать вам крепкого здоровья. Чтобы господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу», — сказал Газзаев🤦
Да, примерно так и было.
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Don Serhio
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А легендарная фраза "нас и здесь неплохо кормят" прозвучала в его интервью?
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Геннадий Тимченко
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Ответ Пако
Валерий Газзаев? Хорошо, что он ушел из футбола и занимается политикой - пусть продолжает. В политике у него видимо есть мотивация.
Владимир Владимирович, вы по духу — победитель. Хочу пожелать вам крепкого здоровья. Чтобы господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу», — сказал Газзаев🤦
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lovec23
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Политика дело вкусное , понравилось служить народу . Ещё можно объединить что нибудь с кем нибудь
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Baurzhan MAIZHANOV
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Ответ FRE3StYLER
Едь в Казахстан тренируй, Лигу чемпионов выигрывай.
А зачем Казахстану он нужен? Пропихнуть переход на "осень-весна", Казахстану и "весна-осень" хватает, носиться с сумасбродной идеей Суперлиги Украина-Россия, обещать сбрить усы в случае взятия кубка УЕФА и спрыгнуть и т.д. Ему и в Госдуме неплохо живётся.
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