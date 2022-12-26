Газзаев о возобновлении тренерской карьеры: «Чтобы в 5-й или 6-й раз выиграть чемпионат России? Никакой мотивации»
Валерий Газзаев объяснил, почему не хочет возвращаться в тренерскую профессию.
— Тянет вас назад в тренерскую профессию?
— Чтобы в пятый или шестой раз выиграть чемпионат России? Никакой мотивации. Даже победить второй раз в Лиге Европы — и на это уже мотивации нет.
— Нашему спорту не хватает таких фигур, как вы. Это не аргумент?
— Может, и аргумент. Вот ушел Семин, и посмотрите, что с «Локомотивом» произошло. «Спартак» после Романцева никак не станет таким, каким должен быть. Тут важно, чтобы тренер и руководитель клуба работали «в едином порыве». За что я Гинеру благодарен — он никогда мои решения не ставил под сомнение!
— Вы сегодня готовы выслушивать предложения о тренерской работе?
— Это провокационный вопрос...
— Что ж тут провокационного?
— Нет. Не готов, – сказал экс-тренер ЦСКА, «Динамо», «Алании» и сборной России.
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