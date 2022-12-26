Баженов считает 2022-й плодотворным для «Спартака»: «Выиграли Кубок России. На игру интересно смотреть, глаз радуется»

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Никита Баженов подвел итоги уходящего года для «Спартака».

После 17 туров красно-белые занимают в Мир РПЛ второе место, отставая от «Зенита» на 6 очков.

«Год столетия клуба прошел для «Спартака» плодотворно. Во‑первых, выиграли Кубок России, во‑вторых, сейчас команда идет в лидерах, в‑третьих, она показывает классный футбол, когда молодежь прогрессирует, а лидеры держат хороший уровень.

Само собой, у команды замечательный тренер. На игру «Спартака» сейчас очень интересно смотреть, глаз радуется. Это заслуга всего тренерского штаба и всех игроков команды», — сказал менеджер «Спартака» по игрокам в аренде.

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1 комментарий

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Кирилл.С-Пб
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Надо же какую должность придумали ему бесполезную😂
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