Баженов считает 2022-й плодотворным для «Спартака»: «Выиграли Кубок России. На игру интересно смотреть, глаз радуется»

подвел итоги уходящего года для «Спартака».

После 17 туров красно-белые занимают в Мир второе место, отставая от «Зенита» на 6 очков.

«Год столетия клуба прошел для «Спартака» плодотворно. Во‑первых, выиграли Кубок России, во‑вторых, сейчас команда идет в лидерах, в‑третьих, она показывает классный футбол, когда молодежь прогрессирует, а лидеры держат хороший уровень.

Само собой, у команды замечательный тренер. На игру «Спартака» сейчас очень интересно смотреть, глаз радуется. Это заслуга всего тренерского штаба и всех игроков команды», — сказал менеджер « » по игрокам в аренде.