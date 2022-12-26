Хау о Роналду, Месси и пенальти на последней минуте ЧМ: «Доверил бы удар Криштиану. Его абсолютное хладнокровие – то, что нужно»
Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау ответил на вопрос о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.
– Кому бы вы скорее доверили пенальти на последней минуте финала чемпионата мира?
– Я выберу Роналду. Я думаю, его абсолютное хладнокровие в этот момент – это именно то, что вам нужно.
Он производит впечатление человека, который всецело контролирует все, что делает. Так что я бы отдал предпочтение ему, – сказал Хау.
Но на этом ЧМ Месси был хорош в исполнении пенальти
У него 0+0 в плей офф ЧМ.
После триумфа Месси на Мундиале все эти притягивания Роналду на глобус смотрятся нелепо. Он игрок второго эшелона.
Впереди величайшие и все они ЧЕМПИОНЫ МИРА - Месси, Марадона, Пеле.
Месси кстати в финале ЧМ оба пенальти забил.