Хау о Роналду, Месси и пенальти на последней минуте ЧМ: «Доверил бы удар Криштиану. Его абсолютное хладнокровие – то, что нужно»

Главный тренер « » ответил на вопрос о и .

– Кому бы вы скорее доверили пенальти на последней минуте финала чемпионата мира?

– Я выберу Роналду. Я думаю, его абсолютное хладнокровие в этот момент – это именно то, что вам нужно.

Он производит впечатление человека, который всецело контролирует все, что делает. Так что я бы отдал предпочтение ему, – сказал Хау.