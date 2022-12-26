Хау о Роналду, Месси и пенальти на последней минуте ЧМ: «Доверил бы удар Криштиану. Его абсолютное хладнокровие – то, что нужно»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Ньюкасл премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эдди Хау Футбол

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау ответил на вопрос о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

– Кому бы вы скорее доверили пенальти на последней минуте финала чемпионата мира?

– Я выберу Роналду. Я думаю, его абсолютное хладнокровие в этот момент – это именно то, что вам нужно.

Он производит впечатление человека, который всецело контролирует все, что делает. Так что я бы отдал предпочтение ему, – сказал Хау.

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19 комментариев

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Харен Брогг
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Ответ mArty-.-
Месси очень хладнокровно пробил Лльориса в очень ответственный момент.
Хладнокровно то хладнокровно, но пока мяч медленно катился по газону меня чуть инфаркт не схватил. У Месси стальные нервы так бить в послематчевой серии. Там метр был (или даже меньше) между Льорисом и мячом. Метр между фантастических успехом и грандиозным провалом. Не будь там Льориса кто знает чтобы было, так как видно, что в пенальти он не особо мастер.
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usman703
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Роналду действительно чуть лучше в целом исполняет пенальти. Однако, на этом ЧМ и Месси бил хорошо. Когда надо бил по вратарю, а когда надо заряжал на силу. Видно, что он работал над этим компонентом
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RembaXXX
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Ответ benjamin92
120 минут держать на поле Месси, чтобы тащил игру, забивал-отдавал-обострял-строил атаки. На послематчевые выпустить Роналду. Но на этом ЧМ Месси был хорош в исполнении пенальти
Еще бы, столько попыток предоставили.
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Altim
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Ответ GuruFutbola
Кринж дальше точки бить разучился уже как 5 лет
Не заметил.
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Михо
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Ответ mArty-.-
Месси очень хладнокровно пробил Лльориса в очень ответственный момент.
Дважды
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Максим Кутузов
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Ответ perfekte
Криш сильнее на точке - факт.
Не факт, а Factos. Базу учите, молодёжь
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Я Гражданин Мира
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Ответ Xameleon1992
Роналду очень хладнокровно спускает свою футбольную карьеру в унитаз. А как ещё назвать то, что "лучшего" игрока никто не хочет подписывать
И даже Хау с Нюкаслом
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Я Гражданин Мира
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А почему Ньюкасл его не подписывает тогда?
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Xameleon1992
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Роналду очень хладнокровно спускает свою футбольную карьеру в унитаз. А как ещё назвать то, что "лучшего" игрока никто не хочет подписывать
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GuruFutbola
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Кринж дальше точки бить разучился уже как 5 лет
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benjamin92
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120 минут держать на поле Месси, чтобы тащил игру, забивал-отдавал-обострял-строил атаки. На послематчевые выпустить Роналду.
Но на этом ЧМ Месси был хорош в исполнении пенальти
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Team_Coach
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Пенальти во время игры в конце и в послематчевом разные эмоции и в тоже время и там и там нельзя ошибаться.
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corazón blanco
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Ответ mArty-.-
Месси очень хладнокровно пробил Лльориса в очень ответственный момент.
Да, согласен. Просто я бы даже сказал "издевательски". Но я думаю, будь на месте Льориса другой вратарь, Лионель не исполнил бы пенальти в таком ключе. Хотя кто знает, что в голове у гения.
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Remy Cabella
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У кринжтиану голов в плей-офф ЧМ меньше чем у Дзюбы. Это всё просто смешно
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mArty-.-
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Месси очень хладнокровно пробил Лльориса в очень ответственный момент.
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Alexsangr
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Это из области фантастики ибо Роналду никогда не был в финале главного турнира в истории.
У него 0+0 в плей офф ЧМ.

После триумфа Месси на Мундиале все эти притягивания Роналду на глобус смотрятся нелепо. Он игрок второго эшелона.

Впереди величайшие и все они ЧЕМПИОНЫ МИРА - Месси, Марадона, Пеле.

Месси кстати в финале ЧМ оба пенальти забил.
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jackson_07
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До пенальти надо дойти еще)
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Марат Каримуллин
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Сейчас подпишут Роналдо, впринципе неплохо с точки зрени маркетинга, а сам он токсичен.
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perfekte
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Криш сильнее на точке - факт.
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