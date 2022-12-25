Роналд Де Бур о лучших в истории: «Месси идет первым, оборачивается, смотрит назад 10 секунд – и лишь тогда появляется второй претендент. Лео значительно опережает остальных»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Роналд де Бур Футбол

Роналд де Бур считает форварда «ПСЖ» Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Месси идет первым. Затем он оборачивается, смотрит назад 10 секунд – и лишь тогда появляется второй претендент. А кто именно второй – какая разница?

Главное, что Месси на вершине и значительно опережает всех остальных», – сказал бывший полузащитник сборной Нидерландов.

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17 комментариев

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Konstantin Meerov
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Ответ llolishe
А не странно ,что самый лучший футболист в истории который играет в футбол более 10 лет только сейчас выиграл ВАЖНЫЙ трофей с сборной?
нет. до этого у него были финалы Копы и ЧМ
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Krauvec Cool
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Ответ llolishe
Если бы не Иньеста-Хави и главное-Барселона то Месси бы реально сейчас смотрел бы в пыль
Если бы не Месси, то уже бы не было футбола в мире
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llolishe
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Ответ Krauvec Cool
Месси идет по полю и смотрит назад в течении 10-ти секунд, а там Мбаппе забил гол
Месси идет по полю и смотрит назад в течении 10-ти секунд, а там вместо Иньесты бежит Паредес
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Игорь Климов
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Точнее и не скажешь, браво!
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llolishe
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Ответ Jordan95
Красиво рухнул миф о противостоянии Лео🦁👑 и кринжа 🍓 Всего за пол года. Балдею. Самое смешное, что большинство топовых экспертов называли это сравнение смешным ещё в 2010. Но пиарище невиданных масштабов создало аферу века под названием «Месси против Роналду» Сколько раз мы слышали «Месси без ХавиИньестыГвардиолыНеймара не может», «Ничего не выиграл со сборной», «Рано постареет в отличии от пресса» и ещё кучу фейков. Но Лео красиво, по королевски, планомерно разбил миф за мифом и закончил споры. Пока Месси празднует золото ЧМ, «кучка крыс празднуют победу над Швейцарией, как победу над Роналду».
ЧМ выигрывал даже Адиль Рами)Глорам Мессе ЧМ лишь аргумент чтобы захейтить Роналду)
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llolishe
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Такие слова это неуважение к великим футболистам прошлого
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Krauvec Cool
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Месси идет по полю и смотрит назад в течении 10-ти секунд, а там Мбаппе забил гол
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Jordan95
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Красиво рухнул миф о противостоянии Лео🦁👑 и кринжа 🍓
Всего за пол года. Балдею.

Самое смешное, что большинство топовых экспертов называли это сравнение смешным ещё в 2010.

Но пиарище невиданных масштабов создало аферу века под названием «Месси против Роналду»

Сколько раз мы слышали «Месси без ХавиИньестыГвардиолыНеймара не может», «Ничего не выиграл со сборной», «Рано постареет в отличии от пресса» и ещё кучу фейков.

Но Лео красиво, по королевски, планомерно разбил миф за мифом и закончил споры.

Пока Месси празднует золото ЧМ, «кучка крыс празднуют победу над Швейцарией, как победу над Роналду».
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llolishe
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Ответ Krauvec Cool
Месси смотрит вниз и там вся остальная пыль
Если бы не Иньеста-Хави и главное-Барселона то Месси бы реально сейчас смотрел бы в пыль
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llolishe
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Эти Де Буры и Кассано так говорили про Роналду когда тот ЧЕ выиграл
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llolishe
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А не странно ,что самый лучший футболист в истории который играет в футбол более 10 лет только сейчас выиграл ВАЖНЫЙ трофей с сборной?
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Krauvec Cool
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Месси смотрит вниз и там вся остальная пыль
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Никита Александрович
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Не, ну красиво сказано, де Бур как Платон канеш)
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Н.Ф.
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Считаю, не время восхвалять Месси сейчас, когда король футбола Пеле при смерти...
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AF007
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Суровая правда жизни для фанаток богатого и красивого
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DelPiero1010
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Мессия
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Buzya
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Лионель Месси - обладатель самого вылизанного очка в мире.
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