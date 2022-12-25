Роналд Де Бур о лучших в истории: «Месси идет первым, оборачивается, смотрит назад 10 секунд – и лишь тогда появляется второй претендент. Лео значительно опережает остальных»
Роналд де Бур считает форварда «ПСЖ» Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
«Месси идет первым. Затем он оборачивается, смотрит назад 10 секунд – и лишь тогда появляется второй претендент. А кто именно второй – какая разница?
Главное, что Месси на вершине и значительно опережает всех остальных», – сказал бывший полузащитник сборной Нидерландов.
Всего за пол года. Балдею.
Самое смешное, что большинство топовых экспертов называли это сравнение смешным ещё в 2010.
Но пиарище невиданных масштабов создало аферу века под названием «Месси против Роналду»
Сколько раз мы слышали «Месси без ХавиИньестыГвардиолыНеймара не может», «Ничего не выиграл со сборной», «Рано постареет в отличии от пресса» и ещё кучу фейков.
Но Лео красиво, по королевски, планомерно разбил миф за мифом и закончил споры.
Пока Месси празднует золото ЧМ, «кучка крыс празднуют победу над Швейцарией, как победу над Роналду».