Роналд Де Бур о лучших в истории: «Месси идет первым, оборачивается, смотрит назад 10 секунд – и лишь тогда появляется второй претендент. Лео значительно опережает остальных»

Роналд де Бур считает форварда « » лучшим футболистом в истории.

«Месси идет первым. Затем он оборачивается, смотрит назад 10 секунд – и лишь тогда появляется второй претендент. А кто именно второй – какая разница?

Главное, что Месси на вершине и значительно опережает всех остальных», – сказал бывший полузащитник сборной Нидерландов.