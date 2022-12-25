Команда, за которую играл Дзюба, победила на турнире выпускников академии «Спартака»

сыграл на турнире выпускников академии « ».

Победителем соревнования стала команда «Спартак»-88, за которую играл 34-летний Дзюба.

В турнире выступали спартаковцы 1973, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990 и 1991 годов рождения.

Кроме Дзюбы, в соревновании приняли участие , Александр Зотов, , и другие экс‑игроки красно‑белых.

Напомним, Дзюба – воспитанник академии «Спартака». Он был в московском клубе в 2006-2015 годах и в основном играл в других клубах в аренде.

В 2015-2022 годах Дзюба выступал за «Зенит».