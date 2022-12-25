Команда, за которую играл Дзюба, победила на турнире выпускников академии «Спартака»

Теги Спартак Роман Шишкин Егор Титов Артем Дзюба Павел Погребняк премьер-лига Россия Александр Зотов Футбол

Артем Дзюба сыграл на турнире выпускников академии «Спартака».

Победителем соревнования стала команда «Спартак»-88, за которую играл 34-летний Дзюба.

В турнире выступали спартаковцы 1973, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990 и 1991 годов рождения.

Кроме Дзюбы, в соревновании приняли участие Павел Погребняк, Александр Зотов, Роман Шишкин, Егор Титов и другие экс‑игроки красно‑белых.

Напомним, Дзюба – воспитанник академии «Спартака». Он был в московском клубе в 2006-2015 годах и в основном играл в других клубах в аренде.

В 2015-2022 годах Дзюба выступал за «Зенит».

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9 комментариев

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Roman Pavlenko
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Не самый желанный участник турнира, мягко говоря
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Каба
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Ответ igls54
Так Погребняк с Титовым помощнее будут, а упомянут только Дзюба?
Потому что он действующий игрок
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ инок
Рад за Дзюбу, что попал в команду победителя турнира)
В лесу родилось деревце, в лесу оно росло!
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zendeli
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Ответ igls54
Так Погребняк с Титовым помощнее будут, а упомянут только Дзюба?
Про то, что Погребняк мощнее Дзюбы - это смешно, конечно
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инок
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Рад за Дзюбу, что попал в команду победителя турнира)
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llolishe
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Намек на статью на спортс -Где были руки Дзюбы когда тот играл за Спартак?
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Haci Ceferli
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Приз: Золотая рука!
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s_h_a_m_a_n
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Теперь надо такой же турнир для сборной России провести
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igls54
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Так Погребняк с Титовым помощнее будут, а упомянут только Дзюба?
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