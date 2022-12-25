Ротенберг заявил, что Дзюба не интересен «Сочи»: «У нас свои задачи – мы молодых развиваем»

«Сочи» не заинтересован в подписании контракта с .

Об этом рассказал владелец клуба .

– Может ли « » подписать контракт с Дзюбой?

– Не было интересно и, думаю, не будет. У нас свои задачи – мы молодых ребят развиваем, – сказал Ротенберг.

Сейчас 34-летний нападающий находится в статусе свободного агента. В ноябре он расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», в составе которого выступал с августа. С 2015-го по 2022 год Дзюба играл за «Зенит».

Полную статистику бывшего капитана сборной России можно изучить здесь.