Ротенберг заявил, что Дзюба не интересен «Сочи»: «У нас свои задачи – мы молодых развиваем»
«Сочи» не заинтересован в подписании контракта с Артемом Дзюбой.
Об этом рассказал владелец клуба Борис Ротенберг.
– Может ли «Сочи» подписать контракт с Дзюбой?
– Не было интересно и, думаю, не будет. У нас свои задачи – мы молодых ребят развиваем, – сказал Ротенберг.
Сейчас 34-летний нападающий находится в статусе свободного агента. В ноябре он расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», в составе которого выступал с августа. С 2015-го по 2022 год Дзюба играл за «Зенит».
Полную статистику бывшего капитана сборной России можно изучить здесь.
Джанаев 35 лет, Маргасов 30 лет, Мещанинов 26 лет, Терехов 32 года, Юрганов 29 лет, Жоазиньо 33 года, Макарчук 27 лет, Нобоа 37 лет, Цаллагов 32 года, Юсупов 33 года, Бурмистров 33 года.
Из основной обоймы молодые только 20-летний Кравцов и отчасти 24-летний Адамов. Первый куплен у Зенита, второй - у Краснодара.
Как узнать, что Ротенберги врут? Они открывают рот. Молодых они развивают
Во первых - вернётся в родной дом
Во вторых - настоящие фанаты красно белых будут рады возвращению своего кумира, видео которого они так любят пересматривать и обсуждать ....)
У Дзюбы вариант с питерской Звездой за 200 тыс в год (в рублях естественно)