Ротенберг заявил, что Дзюба не интересен «Сочи»: «У нас свои задачи – мы молодых развиваем»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Борис Ротенберг-старший ТАСС Сочи Футбол

«Сочи» не заинтересован в подписании контракта с Артемом Дзюбой.

Об этом рассказал владелец клуба Борис Ротенберг.

– Может ли «Сочи» подписать контракт с Дзюбой?

– Не было интересно и, думаю, не будет. У нас свои задачи – мы молодых ребят развиваем, – сказал Ротенберг.

Сейчас 34-летний нападающий находится в статусе свободного агента. В ноябре он расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», в составе которого выступал с августа. С 2015-го по 2022 год Дзюба играл за «Зенит».

Полную статистику бывшего капитана сборной России можно изучить здесь.

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10 комментариев

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Dinamik1
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Дзюба токсичен и не кому по этому не нужен.Дом 2 вот это для него.
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Зверёк
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Ответ Никита Самарин
Посмотрим как это у вас получится. А то Бердыев предпочитает работать с уже состоявшимися игроками.
Нобоа,Мевля,Натхо,Ансальди,Бухаров-это кто первыми на ум приходят,Бердыев хорошо игроков раскрывает и развивает
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Кирилл Голивец
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Ответ Хукума Муракама
"У нас свои задачи – мы молодых ребят развиваем" Джанаев 35 лет, Маргасов 30 лет, Мещанинов 26 лет, Терехов 32 года, Юрганов 29 лет, Жоазиньо 33 года, Макарчук 27 лет, Нобоа 37 лет, Цаллагов 32 года, Юсупов 33 года, Бурмистров 33 года. Из основной обоймы молодые только 20-летний Кравцов и отчасти 24-летний Адамов. Первый куплен у Зенита, второй - у Краснодара. Как узнать, что Ротенберги врут? Они открывают рот. Молодых они развивают
У меня стойкое ощущение, что Сочи ждет через 3 года судьба Анжи. Метания в плане ценностей тренерских - именно сюда.
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Bashibuzuck
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Ответ ТрактоПоктер
Дзюбу надо в Спартак ! Во первых - вернётся в родной дом Во вторых - настоящие фанаты красно белых будут рады возвращению своего кумира, видео которого они так любят пересматривать и обсуждать ....)
Звездой он стал в "Томи", ждем его назад... так... стоп🤔
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Ezra-Matthew Miller
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Ответ Хукума Муракама
"У нас свои задачи – мы молодых ребят развиваем" Джанаев 35 лет, Маргасов 30 лет, Мещанинов 26 лет, Терехов 32 года, Юрганов 29 лет, Жоазиньо 33 года, Макарчук 27 лет, Нобоа 37 лет, Цаллагов 32 года, Юсупов 33 года, Бурмистров 33 года. Из основной обоймы молодые только 20-летний Кравцов и отчасти 24-летний Адамов. Первый куплен у Зенита, второй - у Краснодара. Как узнать, что Ротенберги врут? Они открывают рот. Молодых они развивают
двое из Балтики просто дети
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Крэнг
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37-летнего Нобоа этот клоун развивает?
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Хукума Муракама
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"У нас свои задачи – мы молодых ребят развиваем"

Джанаев 35 лет, Маргасов 30 лет, Мещанинов 26 лет, Терехов 32 года, Юрганов 29 лет, Жоазиньо 33 года, Макарчук 27 лет, Нобоа 37 лет, Цаллагов 32 года, Юсупов 33 года, Бурмистров 33 года.

Из основной обоймы молодые только 20-летний Кравцов и отчасти 24-летний Адамов. Первый куплен у Зенита, второй - у Краснодара.

Как узнать, что Ротенберги врут? Они открывают рот. Молодых они развивают
+6
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ТрактоПоктер
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Дзюбу надо в Спартак !
Во первых - вернётся в родной дом
Во вторых - настоящие фанаты красно белых будут рады возвращению своего кумира, видео которого они так любят пересматривать и обсуждать ....)
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Никита Самарин
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Посмотрим как это у вас получится. А то Бердыев предпочитает работать с уже состоявшимися игроками.
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Вадим Сидоров
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Роналду нашёл вариант с Аль-Насром 200 млн в год
У Дзюбы вариант с питерской Звездой за 200 тыс в год (в рублях естественно)
+4
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