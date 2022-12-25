Азар впечатлил тренеров «Реала» на занятиях после отпуска. Эден хочет, чтобы Анчелотти поверил в него

впечатлил тренеров «Реала» после возвращения из отпуска.

Как пишет As, после возвращения из отпуска полузащитник произвел сильное впечатление на тренерский штаб « » своей работой на тренировках и вовлеченностью в процесс.

Азар хочет, чтобы тренер снова поверил в него. На протяжении нескольких дней работа Эдена на тренировках была «чудесной».

У бельгийца есть серьезные шансы выйти в стартовом составе на матч с « », который состоится 30 декабря.

Статистику 31-летнего полузащитника можно изучить здесь.