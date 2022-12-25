Азар впечатлил тренеров «Реала» на занятиях после отпуска. Эден хочет, чтобы Анчелотти поверил в него

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Вальядолид Эден Азар Футбол

Эден Азар впечатлил тренеров «Реала» после возвращения из отпуска.

Как пишет As, после возвращения из отпуска полузащитник произвел сильное впечатление на тренерский штаб «Мадрида» своей работой на тренировках и вовлеченностью в процесс.

Азар хочет, чтобы тренер Карло Анчелотти снова поверил в него. На протяжении нескольких дней работа Эдена на тренировках была «чудесной».

У бельгийца есть серьезные шансы выйти в стартовом составе на матч Ла Лиги с «Вальядолидом», который состоится 30 декабря.

Статистику 31-летнего полузащитника можно изучить здесь.

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52 комментария

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antonio_brasil
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Я вообще забыл,что он в составе есть)) Ну да, ну да, он же отлично отдохнул вместе с Бельгией после вылета из группы.
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Тотто
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Тренеру Реала побоку что хочет жирный лилипут. Ни одного нормального матча за столько лет. Когда играешь в Реале, должен показывать топ уровень каждый матч, а этот норм матч не смог выдать. Жиртрест
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kqkly
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Ответ crazy_elky
"Мы впечатлены. Мы впервые видим такого толстого футболиста!" - заявили тренеры "Реала"
Чёт в голос с коммента)
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pasha_t
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Шел 4 сезон Азара в реале
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Вадим Сидоров
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Поверь в мечту как в красоту
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Оператор Дзюбы
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Чемпион тренировок. Прямо как наш великий Александр
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VuNePonimaete
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AS похоже всех фанатов Реала за дураков держат
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ShamilK
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Это уже классика. Месяц впечатлений Азаром, которые сменяются месяцем разочарований.
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Кирилл Хоменко
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Ответ Kiryl Olshewski
Во время любого перерыва в клубном футболе читаю новость о том, что Азар "впечатлил" тренерский штаб на тренировках. Что за обострение?
Скорее всего к тренерам приходит Перес и просит рассказать журналистам, " Как сильно их впечатлил Азар " Может хоть за сколько то уйдёт, но дураков пока не нашлось
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Kiryl Olshewski
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Во время любого перерыва в клубном футболе читаю новость о том, что Азар "впечатлил" тренерский штаб на тренировках. Что за обострение?
+3
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SibireanMan
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ah shit here we go again
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Евгений Благолев
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Все силы вкладывает в хорошую форму при выходе из отпуска, на сезон уже не остается
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Мохнатый55
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Раньше, видимо, совсем дурака валял на тренировках. А теперь впечатлил тренеров тем, что нормально потренировался
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toxa3006
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Ещё бы не впечатлить - съесть 23 гамбургера за 1 минуту не каждый сможет
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Wekil
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Ответ DonaldBrashear 2.0
ага, конечно, так и поверили. спихнуть никак не могут, дураков покупать или брать в аренду этого любителя бургеров (а уже года 3 как, он именно любитель бургеров, а не футболист) нет. самый провальный трансфер в истории Реала, и в топ-3 в истории (Шевченко в Челси, Торрес туда же, Коутиньо в Барсе могут составить ему конкуренцию только)
За Коута хотя бы 17 млн. смогли выручить))
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QueenAmidala
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Ответ Mega• Battman
Анчелотти не посадит на лавку жуниора и родриго, модрича и кросса. Только место бензама сейчас пуст из за травмы. Но а он там может играть(азар)?
Бенз уже в общей группе тренируется, а Вини и Родриго отдыхают после ЧМ. Кроос и Модрич на других позициях, туда Анчи скорее поставит Себальоса, чем Азара
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DonaldBrashear 2.0
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ага, конечно, так и поверили. спихнуть никак не могут, дураков покупать или брать в аренду этого любителя бургеров (а уже года 3 как, он именно любитель бургеров, а не футболист) нет.

самый провальный трансфер в истории Реала, и в топ-3 в истории (Шевченко в Челси, Торрес туда же, Коутиньо в Барсе могут составить ему конкуренцию только)
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Balt
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Конечно, понял наверное после ЧМ что в дно скатился и решил взяться за работу, иначе Мадрид-Аэропорт-Брюссель и пыли себе в Про Лиге до старости.
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Wekil
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Ответ radziecki
Так хочется, чтобы у него наконец получилось!
Получится, в МЛС
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Wekil
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А почему раньше не пытался впечатлить, еще 3,5 года назад?
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radziecki
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Так хочется, чтобы у него наконец получилось!
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Кавабунга Шреддоголовый
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Просто Азару уже некуда ниже падать. Если он уйдет из Реала, то кому он будет нужен? Возраст еще у него вполне нормальный, если он еще хочет поиграть
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&_Bishep_&
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Ответ Alexandr Sokolov
получиТСЯ, глаза же режет ((
Извини...согласен... подсказки клавиатуры
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Злой Евгенатор
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Ответ Alexandr Sokolov
В начале сезона 1в1 новость была)))
Только хотел написать))
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Эразм
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Просто съел в два раза больше бутеров, чем вся остальная команда вместе взятая!
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