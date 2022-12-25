Азар впечатлил тренеров «Реала» на занятиях после отпуска. Эден хочет, чтобы Анчелотти поверил в него
Эден Азар впечатлил тренеров «Реала» после возвращения из отпуска.
Как пишет As, после возвращения из отпуска полузащитник произвел сильное впечатление на тренерский штаб «Мадрида» своей работой на тренировках и вовлеченностью в процесс.
Азар хочет, чтобы тренер Карло Анчелотти снова поверил в него. На протяжении нескольких дней работа Эдена на тренировках была «чудесной».
У бельгийца есть серьезные шансы выйти в стартовом составе на матч Ла Лиги с «Вальядолидом», который состоится 30 декабря.
Статистику 31-летнего полузащитника можно изучить здесь.
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