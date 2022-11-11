Главный тренер прокомментировал критические слова Гари Невилла.

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» ранее заявлял, что защитник мерсисайдцев не будет попадать в состав в плей-офф из-за вероятности допустить решающую ошибку.

«Я слышал, что Гари Невилл что-то говорил про важные матчи, мол, Трент не может играть в таких матчах. Но Тренту 24 года, а он уже выиграл немало финалов, важных матчей, в которых нужно защищаться.

Он играл в финалах против «Челси», например, противостоял футболистам мирового уровня, превосходящим тех, кто ему встретится на ЧМ. И он всегда хорошо защищался против них.

Я не понимаю, почему мы вообще это обсуждаем», – сказал Клопп.