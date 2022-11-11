Юрген Клопп: «Невилл что-то говорил про игру Трента в важных матчах. Но ему 24 года, а он уже выиграл немало финалов и хорошо защищался»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал критические слова Гари Невилла.
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» ранее заявлял, что защитник мерсисайдцев Трент Александер-Арнолд не будет попадать в состав Англии в плей-офф ЧМ-2022 из-за вероятности допустить решающую ошибку.
«Я слышал, что Гари Невилл что-то говорил про важные матчи, мол, Трент не может играть в таких матчах. Но Тренту 24 года, а он уже выиграл немало финалов, важных матчей, в которых нужно защищаться.
Он играл в финалах против «Челси», например, противостоял футболистам мирового уровня, превосходящим тех, кто ему встретится на ЧМ. И он всегда хорошо защищался против них.
Я не понимаю, почему мы вообще это обсуждаем», – сказал Клопп.
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