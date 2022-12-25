Роналдо: «Бразилия провела отличный ЧМ, не хватило лишь более стратегического подхода. Надо держать мяч, а не отдавать все силы ради 2-го гола Хорватии»

Экс-форвард Роналдо оценил выступление на .

«Несмотря на вылет в четвертьфинале, сборная провела отличный чемпионат. Не хватило лишь более стратегического подхода после забитого мяча в матче с Хорватией.

Нужно научиться лучше распоряжаться преимуществом. Не следует непременно отдавать все силы ради второго гола. Нужно использовать время, держать мяч, обеспечить его контроль, чтобы соперник просто бегал и терял веру в способность что-то изменить.

Не хватало только этого», – резюмировал Роналдо.