Роналдо: «Бразилия провела отличный ЧМ, не хватило лишь более стратегического подхода. Надо держать мяч, а не отдавать все силы ради 2-го гола Хорватии»
Экс-форвард Роналдо оценил выступление Бразилии на ЧМ-2022.
«Несмотря на вылет в четвертьфинале, сборная провела отличный чемпионат. Не хватило лишь более стратегического подхода после забитого мяча в матче с Хорватией.
Нужно научиться лучше распоряжаться преимуществом. Не следует непременно отдавать все силы ради второго гола. Нужно использовать время, держать мяч, обеспечить его контроль, чтобы соперник просто бегал и терял веру в способность что-то изменить.
Не хватало только этого», – резюмировал Роналдо.
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