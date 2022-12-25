Роналдо: «Бразилия провела отличный ЧМ, не хватило лишь более стратегического подхода. Надо держать мяч, а не отдавать все силы ради 2-го гола Хорватии»

Теги Сборная Бразилии по футболу Роналдо Сборная Хорватии по футболу ЧМ-2022 Футбол

Экс-форвард Роналдо оценил выступление Бразилии на ЧМ-2022.

«Несмотря на вылет в четвертьфинале, сборная провела отличный чемпионат. Не хватило лишь более стратегического подхода после забитого мяча в матче с Хорватией.

Нужно научиться лучше распоряжаться преимуществом. Не следует непременно отдавать все силы ради второго гола. Нужно использовать время, держать мяч, обеспечить его контроль, чтобы соперник просто бегал и терял веру в способность что-то изменить.

Не хватало только этого», – резюмировал Роналдо.

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5 комментариев

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perfekte
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Ответ Peter Parker
В целом, по составу и качеству игры бразильцы могли победить. Но футбол такая штука, что можно четыре года играть отлично и заруинить все за 10 минут.
вместе с тренером могли победить в шоу "Танцы" с Мигелем и Дружининым, бгг
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ster3
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Очень жаль Бразилию. Играли лучше всех, а матч Бразилия Аргентина стал бы настоящим украшением турнира.
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vel
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Так они после того как забили этим и принялись заниматься. Стали тянуть время, падать при любом касании за что и поплатились. Ни один бразил даже не пытался забить второй гол. Эта Бразилия вообще была прагматичная команда. Никогда не атаковала большими силами. Четверка номинальных центральных защитника + Каземиро.
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Peter Parker
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В целом, по составу и качеству игры бразильцы могли победить. Но футбол такая штука, что можно четыре года играть отлично и заруинить все за 10 минут.
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perfekte
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"играй как Пеле" в 2022 уже не проходит.
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