Юлиан Нагельсманн: «Бавария» показывала выдающийся футбол в 1-й половине сезона»
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн оценил игру команды в текущем году.
«Думаю, мы показывали выдающийся футбол в первой половине сезона, несмотря на небольшой спад. Мы провели прекрасные матчи в чемпионате, Кубке Германии, Лиге чемпионов.
Желаю всем счастливого Рождества и Нового года. Надеюсь, мы вместе отпразднуем завоевание всех возможных трофеев», – сказал тренер.
Вы показвали выдающийся футбол, кроме первого тайма против нас в первой игре!!!!! Мы их по газону возили...