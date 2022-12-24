Юлиан Нагельсманн: «Бавария» показывала выдающийся футбол в 1-й половине сезона»

Теги Бавария бундеслига Германия Кубок Германии Лига чемпионов УЕФА Юлиан Нагельсманн Футбол

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн оценил игру команды в текущем году.

«Думаю, мы показывали выдающийся футбол в первой половине сезона, несмотря на небольшой спад. Мы провели прекрасные матчи в чемпионате, Кубке Германии, Лиге чемпионов.

Желаю всем счастливого Рождества и Нового года. Надеюсь, мы вместе отпразднуем завоевание всех возможных трофеев», – сказал тренер.

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4 комментария

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RWGladiator
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Сам не похвалишь никто не похвалит
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trav
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нет, не выдающийся. с таким составом и бюджетом даже чуть ниже выступали чем могли
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Chernoy
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Сам себя не похвалишь как говориться…
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Большой Сэми
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Хави:
Вы показвали выдающийся футбол, кроме первого тайма против нас в первой игре!!!!! Мы их по газону возили...
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