Юлиан Нагельсманн: «Бавария» показывала выдающийся футбол в 1-й половине сезона»

Главный тренер «Баварии» оценил игру команды в текущем году.

«Думаю, мы показывали выдающийся футбол в первой половине сезона, несмотря на небольшой спад. Мы провели прекрасные матчи в чемпионате, Кубке Германии, чемпионов.

Желаю всем счастливого Рождества и Нового года. Надеюсь, мы вместе отпразднуем завоевание всех возможных трофеев», – сказал тренер.