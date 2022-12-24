Депутат Терюшков: «Для Азии приход России будет стимулом развиваться дальше. Там мы точно не потеряемся»
Депутат Роман Терюшков объяснил, какая Азиатской футбольной конфедерации польза от России.
«Понятно, что уровень клубов в Азии ниже, чем в Европе, хотя по играм на чемпионате мира мы увидели, что и там умеют играть в футбол.
Для Азии приход России будет неким стимулом развиваться дальше. Уверен, большинство стран в Азии нас поддержат.
Не забывайте, что наша страна близка по своей территории к Азии. Нужно пробовать. В Азии мы точно не потеряемся», – заявил бывший член наблюдательного совета «Химок».
Может дело в том, что на расу всем все равно?
Редко встретишь столько проклятий человеку …
Даже интересно :
Как он себя чувствует ?
Аргументы?
наверное, логичнее сперва с ФИФА договориться, но они вряд ли там в логику умеют.
НИКАКОЙ!!!