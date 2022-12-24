Депутат Терюшков: «Для Азии приход России будет стимулом развиваться дальше. Там мы точно не потеряемся»

Теги РФС Государственная дума Азиатская футбольная конфедерация ЧМ-2022 Политика Роман Терюшков Футбол

Депутат Роман Терюшков объяснил, какая Азиатской футбольной конфедерации польза от России.

«Понятно, что уровень клубов в Азии ниже, чем в Европе, хотя по играм на чемпионате мира мы увидели, что и там умеют играть в футбол.

Для Азии приход России будет неким стимулом развиваться дальше. Уверен, большинство стран в Азии нас поддержат.

Не забывайте, что наша страна близка по своей территории к Азии. Нужно пробовать. В Азии мы точно не потеряемся», – заявил бывший член наблюдательного совета «Химок».

Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего

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29 комментариев

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Олег Устименко
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Ответ Ovi174
Нас поддерживает всего 5 стран, о каком большинстве идет речь??? Пора уже этот бред с переходом заканчивать. Вы мнение болельщиков для начала спросите, уверен что большинство будет против перехода в Азию.
Кому ты нужен, кто тебя спрашивать будет, пушку на себя не накидывай😏
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Валера, уходи!!!
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Это дело личное. Есть те, кто смотрят правде в глаза, есть те (В основном Украинцы) которые так не считают
Я больше в политическом плане: почему же все эти европейские ценности в частности сменяемость власти у нас не приживаются? Почему общество отторгает гомосятину?
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Валера, уходи!!!
дело не в том что вы считаете себя европейцем, дело в том, что европейцы вас не считают себе равным...
Это дело личное. Есть те, кто смотрят правде в глаза, есть те (В основном Украинцы) которые так не считают
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pelod
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все, эксперт высказался, можно присоединяться к AFC, уф.
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Бронислав Каминский
Ниггер из Стар Ворс еще норм,а вот например шоколадные хоббиты и гномы в новом сериале Властелин колец - полный трешачок)))
Я конечно все понимаю, но зачем исторических личностей и те персонажи (Они белые, мы привыкли. Может создавать что-то новое) Делать черными? Я боюсь, что святая святых (лично для меня) Джеймса Бонда сделают черным. Тогда я стану расистом окончательно
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Валера, уходи!!!
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Абсолютно белая кожа, язык, культура, идентичность. Все. Аргументы?
дело не в том что вы считаете себя европейцем, дело в том, что европейцы вас не считают себе равным...
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Бронислав Каминский
У новиопов нет аргументов.Они уже смирились с тем,что русские и многие другие белые теперь наряду с бурятами и тувинцами будут считаться азиатами,хотя среднестатистический китаец или японец будет считать тебя,Ваню из Васюков,идеалом арийца
Вот именно. Но у Гумилевщиков другое мнение
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Бронислав Каминский
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Для кого сейчас раса имеет значение? Даже всех моих любимых персонажей детства превратили в цветных. В звездных войнах у этой мусорщицы помощник черный. Анну Болейн и Мария Анжуйскую сделать черными. Детектива из отверженных черными, среднивековых рыцарей. Может дело в том, что на расу всем все равно?
Ниггер из Стар Ворс еще норм,а вот например шоколадные хоббиты и гномы в новом сериале Властелин колец - полный трешачок)))
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Бронислав Каминский
Я понимаю,что новиопам уже плевать,что Азия,что Африка,но для большинства тех же азиатов,русские (и финно-угры например) это идеал именно БЕЛОГО человека
Для кого сейчас раса имеет значение? Даже всех моих любимых персонажей детства превратили в цветных. В звездных войнах у этой мусорщицы помощник черный. Анну Болейн и Мария Анжуйскую сделать черными. Детектива из отверженных черными, среднивековых рыцарей.

Может дело в том, что на расу всем все равно?
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OldRedWhite
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Недруги несчастного Терюшкова публикуют его на Спорте !
Редко встретишь столько проклятий человеку …
Даже интересно :
Как он себя чувствует ?
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Бронислав Каминский
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Абсолютно белая кожа, язык, культура, идентичность. Все. Аргументы?
У новиопов нет аргументов.Они уже смирились с тем,что русские и многие другие белые теперь наряду с бурятами и тувинцами будут считаться азиатами,хотя среднестатистический китаец или японец будет считать тебя,Ваню из Васюков,идеалом арийца
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Бронислав Каминский
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Ответ Валера, уходи!!!
а воспринимает ли нас Европа как европейцев? может мы ошибаемся когда считаем себя европейцами? всем хочется казаться лучше чем есть на самом деле... что реально у нас от европейцев, ну кроме разреза глаз?
Я понимаю,что новиопам уже плевать,что Азия,что Африка,но для большинства тех же азиатов,русские (и финно-угры например) это идеал именно БЕЛОГО человека
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Валера, уходи!!!
а воспринимает ли нас Европа как европейцев? может мы ошибаемся когда считаем себя европейцами? всем хочется казаться лучше чем есть на самом деле... что реально у нас от европейцев, ну кроме разреза глаз?
Абсолютно белая кожа, язык, культура, идентичность. Все.
Аргументы?
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Валера, уходи!!!
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Ответ инок
Мы европейцы, и в угоду политической конъюнктуре пытаемся примазаться к азиатской конференции. Но этот номер вряд-ли пройдет.
а воспринимает ли нас Европа как европейцев? может мы ошибаемся когда считаем себя европейцами? всем хочется казаться лучше чем есть на самом деле... что реально у нас от европейцев, ну кроме разреза глаз?
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Любезный Коссутий
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Ответ Ovi174
Нас поддерживает всего 5 стран, о каком большинстве идет речь??? Пора уже этот бред с переходом заканчивать. Вы мнение болельщиков для начала спросите, уверен что большинство будет против перехода в Азию.
переход не стоит и начинать, ибо бан от ФИФА глобальный - until further notice 😁 т.е. бессрочный.
наверное, логичнее сперва с ФИФА договориться, но они вряд ли там в логику умеют.
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micka
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Большинство стран даже не заметят приход России.
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Дмитрий Ковалев
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Можно уже официально обратиться в ФИФА с переходом, чтобы нас закономерно послали и этот цирк закончился?
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инок
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Мы европейцы, и в угоду политической конъюнктуре пытаемся примазаться к азиатской конференции. Но этот номер вряд-ли пройдет.
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s_h_a_m_a_n
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Не вижу никакой пользы для нас от перехода в Азию.
НИКАКОЙ!!!
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ shickana
Была бы Россия Европой, не было бы такого зашквара, который сейчас творится. Очевидно же.
Дело даже не в этом. Дело в том, что кто-то из за маний величия решает за всю нацию, и от этого все проблемы.
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cuba
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Азия - то место, где ещё не вытирали ноги... Не было "повода".
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shickana
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Объясните Терюшкову, что если большая половина России в Азии, это не означает, что Россия Азия. Да и с чего вдруг ее сразу примут?
Была бы Россия Европой, не было бы такого зашквара, который сейчас творится. Очевидно же.
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ RonikRUS
Да всем там насрать кто куда переходит, это какой-то бред величия что есть какой-то "коллективный запад", "коллективный восток" и прочие "англосаксы" и они все только и думают о том как бы потягаться с РФ
Может дело в том, что это сама Россия хочет почему-то потягаться с ними?
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Влад Путман
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Такое ощущение, что Терюшков - продукт Сколково, в которого вкачали всё дерьмовые размышления истинных скрепных патриотов.
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RonikRUS
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Да всем там насрать кто куда переходит, это какой-то бред величия что есть какой-то "коллективный запад", "коллективный восток" и прочие "англосаксы" и они все только и думают о том как бы потягаться с РФ
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