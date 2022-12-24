Депутат Терюшков: «Идея об Азии уместна с одной оговоркой – переходим со своим флагом и гимном. В Европу нас не вернут в ближайшее время, коллективный Запад этого не допустит»

Теги УЕФА РФС МОК Государственная дума Азиатская футбольная конфедерация Политика Роман Терюшков Футбол

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков прокомментировал возможный выход РФС из УЕФА.

«Нужно помнить, что в феврале МОК выпустила рекомендации, которые носят абсолютно противоречивый характер, это противоречит всем спортивным движениям. Эту рекомендацию поддержали все международные федерации, что говорит о русофобской политике.

Понятно, что в ближайшее время нас никто в Европу не вернет, это невозможно. Коллективный Запад этого не допустит. Оставаться в Европе – лишить себя международных матчей, соревнований.

Наверное, есть смысл пробовать переход в АФК. Идея эта вполне уместна, но только лишь с одной оговоркой: переходим мы туда со своим флагом и гимном», – сказал бывший член наблюдательного совета «Химок».

Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
s_h_a_m_a_n
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если рекомендацию МОК поддержали Все!!! Международные Федерации.
О какой Азии речь вообще?????
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vahe Sardaryan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Куцыаи ллшшн
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Arthurino
Мнение коллективного Запада понятно, а англосаксы что говорят?
А это разве важно? Запад и англосаксы ничего не решают, все ниточки в руках у Люцифера и Иблиса.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barcelona For Life83
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В Азии тоже аутсайдерами будут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Влад Путман
Там у бункерного курочка по зёрнышку клюёт, а виноват коллективный запад.
Отвлечение людей от реальных проблем это называется
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Влад Путман
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Там у бункерного курочка по зёрнышку клюёт, а виноват коллективный запад.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Регион-36
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Так и в Азию не примут в "ближайшее" время )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nikita Chesnokov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Справедливо.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Рыбаков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ковид 07.10.52
Давно этого типа не было....из коллективно-безответственной думы....
Съездил в дурку возможно, но и даже там наверное его посчитали слишком сумасшедшим.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ростовский
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что за бред идиотов запрещать гимны и флаги в спорте, тех кто неугоден? Сразу видны идеи больной пендосии.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Изыди, демон
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гога11
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
То коллективный запад, то коллективный восток, а может самим надо побольше быть людьми?
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arthurino
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мнение коллективного Запада понятно, а англосаксы что говорят?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ocelot
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
так со своим флагом и гимном и дома можно играть зачем ради этого в Азию то переться...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
atomio
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Насрали сами себе в штаны, теперь бегают по миру и рассказывают что это запад.
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Криштиану Роналду
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если под нейтральным и без гимна возьмут, уже будет успех.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Давно этого типа не было....из коллективно-безответственной думы....
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igls54
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Со своим флагом и гимном лучше сразу в КОНКАКАФ. Про Аляску все помним
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Шипилов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В чужой монастырь со своим уставом?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий