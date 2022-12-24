Депутат Терюшков: «Идея об Азии уместна с одной оговоркой – переходим со своим флагом и гимном. В Европу нас не вернут в ближайшее время, коллективный Запад этого не допустит»
Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков прокомментировал возможный выход РФС из УЕФА.
«Нужно помнить, что в феврале МОК выпустила рекомендации, которые носят абсолютно противоречивый характер, это противоречит всем спортивным движениям. Эту рекомендацию поддержали все международные федерации, что говорит о русофобской политике.
Понятно, что в ближайшее время нас никто в Европу не вернет, это невозможно. Коллективный Запад этого не допустит. Оставаться в Европе – лишить себя международных матчей, соревнований.
Наверное, есть смысл пробовать переход в АФК. Идея эта вполне уместна, но только лишь с одной оговоркой: переходим мы туда со своим флагом и гимном», – сказал бывший член наблюдательного совета «Химок».
О какой Азии речь вообще?????