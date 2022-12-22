Депутат Терюшков: «Ехать на турниры в нейтральном статусе означает идти у МОК на поводу в попытке лишить свою страну суверенитета»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков выcказался о возможном участии российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже.

— Глава ОКР Станислав Поздняков сказал, что у наших спортсменов есть шансы на участие в ОИ-2024. Согласны с ним?

— Он сослался на один декларативный документ МОК, основной посыл которого, как я уже говорил, — поддержка фашистского режима на Украине и осуждение России. Бах четко сформулировал, что спортсмены не должны страдать из-за этой ситуации... Поэтому атлеты смогут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, если не поддерживают политику своего государства.

— Понадобится публичное подтверждение своей позиции?

— Будут требовать официальные бумаги. Мы это уже видели в международных федерациях шахмат, автомобильного спорта, когда наш гонщик Сергей Карякин отказался что-либо подписывать.

— То есть поводов для оптимизма пока немного?

— Да. И ехать в нейтральном статусе, без флага и гимна... Спортсмены прекрасно понимают, что это такое. Поэтому радость Позднякова вызвала у меня вопросы. Ехать на турниры в нейтральном статусе означает идти у на поводу в попытке лишить свою страну суверенитета, – сказал Терюшков.