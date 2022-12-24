Lamborghini Эмболо разбили в ДТП в Монако. Неизвестно, находился ли форвард Швейцарии внутри

Теги Монако лига 1 Франция происшествия Сборная Швейцарии по футболу Бреэль Эмболо Футбол

Автомобиль форварда «Монако» Бреэля Эмболо попал в аварию.

Как сообщает RMC Sport, в ночь на 17 декабря Lamborghini Эмболо был разбит в результате аварии, произошедшей в Монако. Помимо Lamborghini игрока, в аварию попали желтый Ferrari и белый Nissan. Сам футболист не пострадал, при этом неизвестно, находился ли он в автомобиле.

Свидетель рассказал швейцарскому изданию Blick, что водитель Nissan проехал на красный свет, прежде чем столкнуться с Lamborghini нападающего сборной Швейцарии, который ехал по главной дороге.

Полиция смогла лишь подтвердить различным источникам, что инцидент произошел в Монако, не сообщив более подробной информации о личности водителей.

Сотрудник местного автосалона также подтвердил аварию.

«Мы не знаем, кто виноват. Была ночь, на перекрестке было сложно ориентироваться. Такие аварии часто случаются в этом месте», – сказал он 20 Minutes.

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7 комментариев

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Jokk
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Ответ Гамарджоба Генацвале
На заметить Эмболо за рулем - это надо постараться . Машина за рулем машины.
Написано же что была ночь, а Эмболо чёрный
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6tspey7tb5
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Ефремов угомонись
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Forza
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Помимо Lamborghini игрока, в аварию попали желтый Ferrari и белый Nissan(c)

Типичное ДТП в Монако.. Не хватает только Фольтсвагена Жука и место проишествия можно было бы не уточнять
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Прекрасная РФПЛ будущего
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Lamborghini Эмболо разбили в ДТП в Монако Головина
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Гамарджоба Генацвале
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На заметить Эмболо за рулем - это надо постараться . Машина за рулем машины.
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Леван Мкртчян
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Ламборджини Эмболо - уже звучит как название модели, не хуже , чем Ламборджини Диабло
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SEM WILSON
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Рожа у Мбаппе над Кейном просто эпично😀
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