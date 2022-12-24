Lamborghini Эмболо разбили в ДТП в Монако. Неизвестно, находился ли форвард Швейцарии внутри

Автомобиль форварда « » попал в аварию.

Как сообщает RMC Sport, в ночь на 17 декабря Lamborghini Эмболо был разбит в результате аварии, произошедшей в Монако. Помимо Lamborghini игрока, в аварию попали желтый Ferrari и белый Nissan. Сам футболист не пострадал, при этом неизвестно, находился ли он в автомобиле.

Свидетель рассказал швейцарскому изданию Blick, что водитель Nissan проехал на красный свет, прежде чем столкнуться с Lamborghini нападающего сборной , который ехал по главной дороге.

Полиция смогла лишь подтвердить различным источникам, что инцидент произошел в Монако, не сообщив более подробной информации о личности водителей.

Сотрудник местного автосалона также подтвердил аварию.

«Мы не знаем, кто виноват. Была ночь, на перекрестке было сложно ориентироваться. Такие аварии часто случаются в этом месте», – сказал он 20 Minutes.