Ловрен о Джоковиче: «Здорового спортсмена выслали из страны, где у него больше значимых дел, чем у принявших решение «важных лиц»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал решение суда о выдворении теннисиста Новака Джоковича из Австралии.
«Я не могу прийти в себя и просто смириться с тем, что здорового спортсмена просто выслали из страны, в которой он сделал больше значимых дел, чем «важные лица», которые принимают решения.
Полагаю, у них тоже были партийные собрания, а граждане два года смотрели в потолок», – написал Ловрен и опубликовал карикатуру с хэштегом #АвстралияПала.
#AustraliaHasFallen pic.twitter.com/WcQnXsQXG8— Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) January 16, 2022
Джокович проиграл суд и уезжает из Австралии. Его признали антиваксером, угрозой порядку и могут не пустить обратно еще 3 года