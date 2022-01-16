Ловрен о Джоковиче: «Здорового спортсмена выслали из страны, где у него больше значимых дел, чем у принявших решение «важных лиц»

Защитник прокомментировал решение суда о выдворении теннисиста Новака Джоковича из Австралии.

«Я не могу прийти в себя и просто смириться с тем, что здорового спортсмена просто выслали из страны, в которой он сделал больше значимых дел, чем «важные лица», которые принимают решения.

Полагаю, у них тоже были партийные собрания, а граждане два года смотрели в потолок», – написал Ловрен и опубликовал карикатуру с хэштегом #АвстралияПала.

Джокович проиграл суд и уезжает из Австралии. Его признали антиваксером, угрозой порядку и могут не пустить обратно еще 3 года