Карасев о бане ФИФА и УЕФА: «Мотивация есть судить больше в России. Нужно обеспечивать семью»

опроверг мнение о потери мотивации из-за бана ФИФА и УЕФА.

«Я не слышал таких слов. Может, я как-то в интервью сказал, что на первый план теперь выходит судейство в России.

Возник еще материальный вопрос. Помимо того, что мы судили в Европе, так еще и получали хорошие деньги, обслуживая Лигу чемпионов. Вероятно, люди подумали, что теперь мотивации нет и так далее. Однако надо смотреть по моим играм. Если нет мотивации, то человек будет где-то недобегать, постоянно принимать неверные решения.

Первая половина [сезона] показала, что были какие-то недочеты, но все в рабочем режиме. Мотивация есть судить больше в России, потому что это мое любимое дело. Как я могу взять и уйти, раз Европа закрылась?

Хочется судить как можно дольше в России. Мотивацию можно найти. Нужно обеспечивать свою семью, и я люблю это дело», — сказал арбитр.