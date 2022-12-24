Карасев о бане ФИФА и УЕФА: «Мотивация есть судить больше в России. Нужно обеспечивать семью»

Теги премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Чемпионат.com Футбол

Сергей Карасев опроверг мнение о потери мотивации из-за бана ФИФА и УЕФА.

«Я не слышал таких слов. Может, я как-то в интервью сказал, что на первый план теперь выходит судейство в России.

Возник еще материальный вопрос. Помимо того, что мы судили в Европе, так еще и получали хорошие деньги, обслуживая Лигу чемпионов. Вероятно, люди подумали, что теперь мотивации нет и так далее. Однако надо смотреть по моим играм. Если нет мотивации, то человек будет где-то недобегать, постоянно принимать неверные решения.

Первая половина [сезона] показала, что были какие-то недочеты, но все в рабочем режиме. Мотивация есть судить больше в России, потому что это мое любимое дело. Как я могу взять и уйти, раз Европа закрылась?

Хочется судить как можно дольше в России. Мотивацию можно найти. Нужно обеспечивать свою семью, и я люблю это дело», — сказал арбитр.

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6 комментариев

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Гусейн Магомедрасулов
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Ответ Фут.Боль
Карасева не хватало на ЧМ. Ладно сборная отстранена и клубы, но почему судья из России не может судить ЧМ и еврокубки понять сложно.Что это, если не дискриминация по национальной принадлежности.
Потому что подтерлись лозунгом "футбол -вне политики ". Теперь новая программа : колено преклоните перед чёрными и лазурными.
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pvh-82
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Карасев сделал тонкий намек про обеспечивать семью, типа открыт для предложений....)))
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Kuryanin
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О бане Глушакова надо спрашивать
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Фут.Боль
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Карасева не хватало на ЧМ. Ладно сборная отстранена и клубы, но почему судья из России не может судить ЧМ и еврокубки понять сложно.Что это, если не дискриминация по национальной принадлежности.
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Mark Safaniev
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Ответ fellx
Гоу в ФНЛ. Там можно люто заработать. Только в конвертах
В РПЛ как будто нельзя в конвертах заработать)))
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fellx
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Гоу в ФНЛ. Там можно люто заработать. Только в конвертах
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