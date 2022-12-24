Рафаэль Надаль: «Надеюсь увидеть Мбаппе в «Реале». Но и без него «Мадрид» играет фантастически»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Рафаэль Надаль ATP Килиан Мбаппе Футбол

Рафаэль Надаль хочет видеть Килиана Мбаппе в «Реале».

Летом форвард мог перейти в мадридский клуб на правах свободного агента, но отказался от этой возможности и подписал новый контракт с «ПСЖ».

– Два вопроса о «Реале»: как вам сезон и готовы ли вы простить Мбаппе, лишь бы он перешел в «Мадрид»?

– Я не должен ничего прощать Мбаппе. Если бы он может перейти, то пусть переходит завтра же. Для меня, болельщика «Мадрида», все так. В конце концов, в спорте случается всякое, и я полагаю, что на такого молодого парня было оказано такое огромное давление со всех сторон. Думаю, он хотел перейти в «Реал», но по многим причинам все складывалось для него непросто.

Надеюсь, что в будущем мы сможем увидеть его в «Реале». Я бы хотел, чтобы Килиан был клубе уже в этом году, но даже без него «Реал» находится в выигрышном положении во всех турнирах, играет в фантастический футбол. И до последних трех игр перед перерывом все шло гладко.

Я думаю, что в «Мадриде» отличная команда с тренером, который знает, как управлять всем наилучшим образом. И я рад видеть «Мадрид» таким, какой он есть, с большим количеством молодых игроков в сочетании с ветеранами. Это команда, которая вызывает восторг, – сказал 22-кратный чемпион «Больших шлемов».

Гути: «Реал» должен купить Мбаппе сейчас. Он создан для «Мадрида» и должен перейти, если хочет добиться того, что Месси и Роналду. В «ПСЖ» он этого не достигнет»

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25 комментариев

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Пошлю любого, кто против футбола!
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Ответ Spiker1606
А в чём заслуженная победа Аргентины? Пока весь мир видел только то, что ФИФА подарила победу в ЧМ Аргентине.
Весь мир не долбиться в глаза как ты, вас единицы, смирись уже с этим
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Burel
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Ответ 3fz64j5nvq
Они же знают , что он может сделать с их клубом
фанатики королевского проекта эпично переобуваются 😂
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King_X
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ждём таких барсофанов как "Shamilk" Гурунья и ригоберка. Самые частые гости на ветках Реала.
Они первые прибегают и пишут комменты "кому Реал/Мбаппе/ПСЖ/Криш сдался или интересен"

И даже не понимают, как иронично это😂
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Burel
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Ответ Зизуха
Реал фантастически играет? А может ему фантастически везло в прошлой лч?
фантастически сыграл Маккелли
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Burel
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Уважение Мбаппе, что не повёлся на горы золота и не перешёл в главный мешок в истории футбола
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ иц а мэн
Фантастически бездарно и скучно
Ну да, надо "У нас лучшие полузащитники, лучший тренер, лучшее руководство, мы вылетаем в ЛЕ. Чего стоят эти ваши Ла лиги и Лиги чемпионов по сравнению с нами?
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иц а мэн
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Фантастически бездарно и скучно
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predMBAPPE
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Лапорта : Если вы не идёте в Мадрид, тогда мы идём к вам!
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Spiker1606
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Ответ Ванька-Манька
Ты уже перестала что ли вопить и вырывать у себя на голове волосы после заслуженной победы Аргентины в финале и морального уничтожения чуаменьки Мартинезом?)
А в чём заслуженная победа Аргентины? Пока весь мир видел только то, что ФИФА подарила победу в ЧМ Аргентине.
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ARIGAMI ARIGAMI
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А где Шамилк? Он должен был уже подъехать со своими дежурными хейтерскими комментами якобы фана Реала :)
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Xabi Alonso78
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Ответ Burel
как говорят фаны реала: "как же прекрасно, что этот токсичный любитель трансформеров не перешёл в наш величайший клуб"
И в чем они не правы?
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Зизуха
Реал фантастически играет? А может ему фантастически везло в прошлой лч?
Если один раз, то случайность. Если второй, то совпадение. Если третье, то закономерность.
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3fz64j5nvq
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ждём таких барсофанов как "Shamilk" Гурунья и ригоберка. Самые частые гости на ветках Реала.
Они же знают , что он может сделать с их клубом
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VaD
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Да, самое время Киллиану переходить в великий клуб и пытаться побить рекорд клубнички. ПСЖ - это денежный мешок без истории и престижа.
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Зизуха
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Реал фантастически играет? А может ему фантастически везло в прошлой лч?
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Raul14
Осуждаю
Не все так плохо. Забивать есть кому. Главное избавиться от баласта и заменить его нужными игроками.
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Rule1
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Народ а где на войне как на войне ? Есть от неё вообще новости
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Raul14
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Без него все нормально. Про его отказ только барсоглорики киргизские вспоминают :)
Осуждаю
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Ванька-Манька
Ты уже перестала что ли вопить и вырывать у себя на голове волосы после заслуженной победы Аргентины в финале и морального уничтожения чуаменьки Мартинезом?)
Ну твой ник о тебе все говорит :)
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Ванька-Манька
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Первый хейтерок подъехал.
Ты уже перестала что ли вопить и вырывать у себя на голове волосы после заслуженной победы Аргентины в финале и морального уничтожения чуаменьки Мартинезом?)
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Burel
как говорят фаны реала: "как же прекрасно, что этот токсичный любитель трансформеров не перешёл в наш величайший клуб"
Без него все нормально. Про его отказ только барсоглорики киргизские вспоминают :)
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Burel
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как говорят фаны реала: "как же прекрасно, что этот токсичный любитель трансформеров не перешёл в наш величайший клуб"
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Ванька-Манька
Ну не, фанатьё холоп Мадрида уже отменило мбаппе, после того, как он на глазах у всего мира кинул их клубок. Ой, или после финала снова он стал для них топом?)))
Первый хейтерок подъехал.
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Ванька-Манька
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Ну не, фанатьё холоп Мадрида уже отменило мбаппе, после того, как он на глазах у всего мира кинул их клубок. Ой, или после финала снова он стал для них топом?)))
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ждём таких барсофанов как "Shamilk" Гурунья и ригоберка. Самые частые гости на ветках Реала.
+18
-7
+11
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