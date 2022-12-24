Рафаэль Надаль: «Надеюсь увидеть Мбаппе в «Реале». Но и без него «Мадрид» играет фантастически»

Рафаэль Надаль хочет видеть в «Реале».

Летом форвард мог перейти в мадридский клуб на правах свободного агента, но отказался от этой возможности и подписал новый контракт с «ПСЖ».

– Два вопроса о «Реале»: как вам сезон и готовы ли вы простить Мбаппе, лишь бы он перешел в «Мадрид»?

– Я не должен ничего прощать Мбаппе. Если бы он может перейти, то пусть переходит завтра же. Для меня, болельщика «Мадрида», все так. В конце концов, в спорте случается всякое, и я полагаю, что на такого молодого парня было оказано такое огромное давление со всех сторон. Думаю, он хотел перейти в «Реал», но по многим причинам все складывалось для него непросто.

Надеюсь, что в будущем мы сможем увидеть его в «Реале». Я бы хотел, чтобы Килиан был клубе уже в этом году, но даже без него «Реал» находится в выигрышном положении во всех турнирах, играет в фантастический футбол. И до последних трех игр перед перерывом все шло гладко.

Я думаю, что в «Мадриде» отличная команда с тренером, который знает, как управлять всем наилучшим образом. И я рад видеть «Мадрид» таким, какой он есть, с большим количеством молодых игроков в сочетании с ветеранами. Это команда, которая вызывает восторг, – сказал 22-кратный чемпион «Больших шлемов».

Гути: «Реал» должен купить Мбаппе сейчас. Он создан для «Мадрида» и должен перейти, если хочет добиться того, что Месси и Роналду. В «ПСЖ» он этого не достигнет»