Новое руководство «Рубина» интересуется Бердыевым

Новое руководство « » интересуется .

По данным «Спорт-Экспресса», в новом менеджменте, который формируется последние недели, обсуждают, насколько реально вернуть Бердыева, покинувшего клуб в 2019 году.

Стоит отметить, что Бердыев уже приступил к работе в « »: тренер, в частности, занимается трансферной политикой и подготовкой к зимним сборам.

Борис Ротенберг ранее представил его как главного тренера, сообщалось о контракте на 2,5 года. Это осложняет возможное приглашение в Казань. При этом на сайте «Сочи» главным тренером значится Александр Точилин, клубные ресурсы о назначении Бердыева не объявляли.

Напомним, «Рубин» в 2023-м году вернется под управление и финансирование Республики Татарстан. Президентом клуба станет глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин, а гендиректор Рустем Сайманов покинет «Рубин».

В попечительский совет клуба войдут те, кто ранее занимал посты в «Рубине» и работал с Бердыевым: Дмитрий Самаренкин, Александр Гусев, Камиль Исхаков.

Тренер работал в «Рубине» в 2001-2013 годах и в 2017-2019 годах. При Бердыеве казанцы дважды становились чемпионами страны, выигрывали Кубок России и дважды – Суперкубок, два раза завоевывали бронзовые медали в Премьер-лиге.