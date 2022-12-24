Новое руководство «Рубина» интересуется Бердыевым

Теги Рубин Курбан Бердыев премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Новое руководство «Рубина» интересуется Курбаном Бердыевым.

По данным «Спорт-Экспресса», в новом менеджменте, который формируется последние недели, обсуждают, насколько реально вернуть Бердыева, покинувшего клуб в 2019 году.

Стоит отметить, что Бердыев уже приступил к работе в «Сочи»: тренер, в частности, занимается трансферной политикой и подготовкой к зимним сборам.

Борис Ротенберг ранее представил его как главного тренера, сообщалось о контракте на 2,5 года. Это осложняет возможное приглашение в Казань. При этом на сайте «Сочи» главным тренером значится Александр Точилин, клубные ресурсы о назначении Бердыева не объявляли.

Напомним, «Рубин» в 2023-м году вернется под управление и финансирование Республики Татарстан. Президентом клуба станет глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин, а гендиректор Рустем Сайманов покинет «Рубин».

В попечительский совет клуба войдут те, кто ранее занимал посты в «Рубине» и работал с Бердыевым: Дмитрий Самаренкин, Александр Гусев, Камиль Исхаков.

Тренер работал в «Рубине» в 2001-2013 годах и в 2017-2019 годах. При Бердыеве казанцы дважды становились чемпионами страны, выигрывали Кубок России и дважды – Суперкубок, два раза завоевывали бронзовые медали в Премьер-лиге.

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15 комментариев

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Amalfitano
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У Рубина вечная борьба между результатом и соблазном назначить своего человека. В оригинале это должен быть татарин, но Бикеич тоже пойдёт.))
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Синий Senator
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Ответ Direct free kick
Ринат Билялетдинов
За Билялетдинова в Казани Ак Барс отвечает, пишут Зинэтула снова тренером станет.
Всё никак не могут они с прошлым распрощаться
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Макар Телятов
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Опять будет тактика ,,АВТОБУС". Наверно народ забыл почему его выперли из Рубина, что в первый раз что во второй. Бердыев как тренер уже кончился, он уже деградировал.
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Spaten
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Барселона объявила сбор денег на Месси
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Северный болельщик
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Наверно, это правильно
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poolshh
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Ну может здоровьем интересуются.
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wolf 100
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давно надо было это сделать,никто кроме бердыева не поднимет рубин,ведь он шагнул с рубином из 1-ой лиги в высшую,подобрал игроков и начал победоносное шествие
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grinch
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Круги брошенного камня
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Fc Sm
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Это уже прикол. Но будет ещё смешнее, если Бердыев согласится.)
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SuperStarrrr
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на матч фнл при тысяча семидесяти трех болельщиках хотят пригласить??
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Ростовский
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Бердыев разве способен на что-то после того как кинул Ростов?
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-3
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Caerly
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Никогда такого не было и вот, снова
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Pushkin_CR7
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И из пердива сразу в азиатскую ЛЧ!🤣
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Direct free kick
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Они кроме Бердыева других тренеров не знают?
Ринат Билялетдинов
+29
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Гамарджоба Генацвале
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Они кроме Бердыева других тренеров не знают?
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