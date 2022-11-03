Два фаната «Севильи» задержаны за расизм в адрес защитника «Сити» Льюиса. Клубы их осудили

Два болельщика «Севильи» задержаны после оскорблений в адрес игрока «Манчестер Сити».

Фанаты пытались на почве расизма задеть защитника , забившего испанскому клубу гол в матче чемпионов и замененного на 85-й минуте. Игра проходила на и завершилась со счетом 3:1 в пользу «горожан».

«Мы не потерпим дискриминации на нашем стадионе и предложим Рико любую поддержку после этого ужасного случая», – сказано в заявлении .

осудила поведение фанатов и подчеркнула, что на арене «Рамон Санчес Писхуан» подобного никогда не происходило, поскольку ее болельщики привержены борьбе с расизмом.

«Указанные болельщики будут исключены из наших рядов, если данные факты подтвердятся», – говорится в заявлении клуба.