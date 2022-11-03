Два фаната «Севильи» задержаны за расизм в адрес защитника «Сити» Льюиса. Клубы их осудили
Два болельщика «Севильи» задержаны после оскорблений в адрес игрока «Манчестер Сити».
Фанаты пытались на почве расизма задеть защитника Рико Льюиса, забившего испанскому клубу гол в матче Лиги чемпионов и замененного на 85-й минуте. Игра проходила на «Этихаде» и завершилась со счетом 3:1 в пользу «горожан».
«Мы не потерпим дискриминации на нашем стадионе и предложим Рико любую поддержку после этого ужасного случая», – сказано в заявлении «Манчестер Сити».
«Севилья» осудила поведение фанатов и подчеркнула, что на арене «Рамон Санчес Писхуан» подобного никогда не происходило, поскольку ее болельщики привержены борьбе с расизмом.
«Указанные болельщики будут исключены из наших рядов, если данные факты подтвердятся», – говорится в заявлении клуба.
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