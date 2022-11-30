назвал чемпионат мира в Катаре «пластмассовым».

«Я не могу воспринимать этот чемпионат мира, как праздник футбола. Здесь уже столько политических решений и сандалов было, что никакого духа праздника нет.

Чемпионат мира в России – лучший в истории. Тогда весь мир приехал развлекаться и хорошо проводить время в прекрасной стране. А в Катаре болельщиков вообще лишили самого дорогого – пива.

Это все неправильно. Получается какой-то пластмассовый чемпионат мира», – сказал бывший вратарь «Спартака».