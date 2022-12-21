«Реалу» интересен Энцо Фернандес, но «Мадрид» не готов платить 120 млн евро за лучшего молодого игрока ЧМ-2022

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Энцо Фернандес заинтересовал мадридский «Реал.

Хавбек «Бенфики» ярко выступил на чемпионате мира-2022 в Катаре и привлек внимание европейских топ-клубов, в том числе мадридцев. В «Мадриде» считают Фернандеса великолепным игроком, кроме того, он нравится главному тренеру Карло Анчелотти. Однако в клубе не готовы платить запрашиваемые «Бенфикой» 120 миллионов евро, так как полагают, что сумма сильно завышена.

«Реал» не намерен платить за игрока более 100 млн, хотя и признает, что Фернандес – футболист высокого уровня.

Ранее сообщалось, что 21-летним игроком сборной Аргентины интересуются «ПСЖ», «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал» и «Интер».

Все эти клубы контактировали с агентом Фернандеса.

На прошедшем ЧМ-2022 Фернандес был признан лучшим молодым игроком. Его статистика – здесь.

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