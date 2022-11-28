Хазов о Галактионове: «Разговоры о его уходе не могли не отразиться на «Пари НН». Но я понимаю его амбиции, респект ему»

высказался о после матча Кубка России с «Локомотивом».

– Как вам встреча с Галактионовым, с которым вы работали в ?

– С одной стороны, об этом сильно не думали. С другой, понимали, что определенное преимущество у нового тренерского штаба «Локо» было. Они нас досконально знают – слабые и сильные стороны.

– По‑человечески как отнеслись к уходу Галактионова? Под него во многом собирали команду в «Пари НН».

– Хочу сказать про него и всех его коллег: это профессионалы высокого уровня. И что намного важнее для меня: это очень хорошие люди. Профессии могут быть разными, но намного важнее человеческие качества. Расстались мы очень хорошо.

Как бывший спортсмен, а сейчас тренер, понимаю его амбиции. Нисколько не осуждаю.

Но ситуация у нас была непростая последний месяц – особенно после поражения от «Сочи» (0:4). Тогда было много разговоров, и это не могло не отразиться на нашей команде, на мой взгляд. А в целом, ему и его штабу – респект, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Пари НН».

В последнем туре группового этапа Фонбет Кубка России «Пари НН» уступил «Локомотиву» (1:3) и сыграет в нижней сетке плей-офф.