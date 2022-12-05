Форвард «Пари НН» Сулейманов: «Челси» – моя мечта. Тяжело на душе от происходящего после ухода Абрамовича»

Теги Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия Роман Абрамович Пари НН Тимур Сулейманов Футбол

Форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов хочет выступать в клубе АПЛ.

– В будущем где хотел бы оказаться? Да, сейчас сложная ситуация с Европой, но она же не вечна.

– Я согласен, что это не будет вечно. Наверное, это большие мечты. Но мечты же сбываются.

Моя мечта – это «Челси». Я ни от кого не скрываю, это мой любимый клуб. Буду стремиться туда.

– Как воспринимаешь все, что произошло в «Челси» с начала 24 февраля?

– Мне тяжело на душе от того, что происходит с «Челси» после ухода Романа Абрамовича. Мне хочется, чтобы «Челси» выигрывал. Надеюсь, все наладится – и они станут чемпионами. Также тяжело на душе от того, что происходит с «Локомотивом», – сказал 22-летний форвард, забивший 7 голов в Мир РПЛ в текущем сезоне.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные