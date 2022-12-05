Форвард «Пари НН» Сулейманов: «Челси» – моя мечта. Тяжело на душе от происходящего после ухода Абрамовича»
Форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов хочет выступать в клубе АПЛ.
– В будущем где хотел бы оказаться? Да, сейчас сложная ситуация с Европой, но она же не вечна.
– Я согласен, что это не будет вечно. Наверное, это большие мечты. Но мечты же сбываются.
Моя мечта – это «Челси». Я ни от кого не скрываю, это мой любимый клуб. Буду стремиться туда.
– Как воспринимаешь все, что произошло в «Челси» с начала 24 февраля?
– Мне тяжело на душе от того, что происходит с «Челси» после ухода Романа Абрамовича. Мне хочется, чтобы «Челси» выигрывал. Надеюсь, все наладится – и они станут чемпионами. Также тяжело на душе от того, что происходит с «Локомотивом», – сказал 22-летний форвард, забивший 7 голов в Мир РПЛ в текущем сезоне.
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