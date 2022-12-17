Анри о Дешаме: «Ему важно побеждать, все остальное – ерунда. Не знаю, как он это делает. Есть люди, которых коснулись боги»

высказался об успехах .

«Что касается Дидье Дешама, ему важно побеждать. Все остальное – ерунда.

Я не знаю, как он это делает. Есть некоторые люди, которых коснулись боги, я не знаю. Но в любом случае, Дидье Дешам всегда рядом, когда нужно победить», – сказал бывший нападающий сборной Франции Prime Video.

В финале сборная Франции сыграет с Аргентиной. Матч состоится завтра, 18 декабря.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ