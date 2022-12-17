Анри о Дешаме: «Ему важно побеждать, все остальное – ерунда. Не знаю, как он это делает. Есть люди, которых коснулись боги»
Тьерри Анри высказался об успехах Дидье Дешама.
«Что касается Дидье Дешама, ему важно побеждать. Все остальное – ерунда.
Я не знаю, как он это делает. Есть некоторые люди, которых коснулись боги, я не знаю. Но в любом случае, Дидье Дешам всегда рядом, когда нужно победить», – сказал бывший нападающий сборной Франции Prime Video.
В финале ЧМ-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Матч состоится завтра, 18 декабря.
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