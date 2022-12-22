Тьерри Анри: «У Холанда будет матч с 6 голами за «Сити». Он форвард старой школы – как Индзаги, Мюллер, Ширер. Он хочет только забивать и делает это в совершенстве»

высказался о форварде «Манчестер Сити» .

«Он новый представитель старой школы нападающих. То, что он делает, – это работа, это профессия. Он хочет только одного: забивать голы. И он делает это в совершенстве.

Я думаю, что в « » у него будет матч с шестью голами, определенно. Давайте учитывать, сколько моментов «горожане» создают.

Забьет ли он 50 голов за сезон? В чемпионате – нет, но за сезон – да.

Он форвард старой школы. Я бы сравнил его с , с Линекером, с Гердом Мюллером, с Паоло Росси, с », – сказал экс-форвард «Арсенала» в интервью Amazon Prime.