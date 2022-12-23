Исполком РФС поддержал реформу компенсационных выплат школам и тренерам, воспитавшим футболиста

Исполком РФС утвердил планы по развитию Юношеской футбольной лиги.

К 2026 году в рамках ЮФЛ разного уровня будет проводиться более 3800 матчей.

Были приняты следующие решения:

1. Переход федеральных ЮФЛ и Молодежной футбольной лиги с сезона 2024 года на систему весна-осень. Сезон-2023 пройдет в переходном формате.

2. В следующем году все 6 межрегиональных ЮФЛ будут проводиться минимум в двух возрастах.

3. Создание с 2023 года межрегиональных лиг ЮФЛ-девочки для команд в возрасте до 14 лет.

4. Создание с 2024 года ЮФЛ-девушки для команд в возрасте до 18 лет.

5. Реформирование с 2025 года ЮФЛ-девушки для команд до 16 лет: разделение существующего соревнования ЮФЛ-девушки до 16 лет на федеральный ЮФЛ-девушки для команд до 16 лет и 5 межрегиональных ЮФЛ-девушки для команд до 16.

Кроме того, Исполком РФС поддержал предложение по реформе компенсационных выплат школам и тренерам, воспитавшим футболиста.

На следующем заседании исполкома будет принят конкретный регламент. Данное решение позволит существенно повысить доходы школ и тренеров, воспитавших профессиональных футболистов.