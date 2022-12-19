Динияр Билялетдинов: «Зенит» не уровень Паредеса, тут нет Месси и Мбаппе. Команд уровня «ПСЖ» в РПЛ пока нет»

Динияр Билялетдинов высказался о влиянии игры в Мир РПЛ на участников .

– Паредес, , и Ливая стали призерами мундиаля, есть ли в этом заслуга РПЛ?

– С одной стороны, да, но с другой – они уже многие уехали давно.

Деян сейчас выступает в « », значит, правильная подготовка была в Санкт-Петербурге.

Ребята профессионалы, и, где бы они ни оказались, они бы готовились по своим определенным критериям. То, что они побывали у нас в чемпионате, здорово, это плюс для РПЛ.

Да, «Зенит» для Паредеса был ступенькой перед переходом в такие клубы, как «ПСЖ» и «Ювентус». Леандро не весь свой потенциал показал в Санкт-Петербурге, но потом, в Париже, с помощью высококлассных партнеров приобрел ключевые качества для опорного полузащитника. В классе он вырос именно в «ПСЖ».

– Почему такие хорошие игроки не могут полностью раскрыться в РПЛ?

– Проблема в нашей лиге, в командах. Приезжают люди, которые должны в нашей стране феерить, показывать класс. Но они быстро свыкаются с российским тренировочным процессом и играют с ребятами не самого высокого уровня.

Давайте говорить откровенно, «Зенит» не уровень Паредеса. Есть два варианта: либо человек выстреливает и едет куда-то дальше, либо остается на этом же уровне.

При всем уважении, в «Зените» нет Месси и Мбаппе. Леандро повезло, что он перешел в топ-клуб, играет с лучшими игроками и в итоге вырос в чемпиона мира. В РПЛ пока нет команд уровня « », поэтому все хотят попробовать себя в Европе, стремятся развиваться и уехать туда, где партнеры сильнее, а команды более квалифицированные, – отметил бывший футболист «Эвертона».

Паредес – бандит на поле и романтик в жизни. Он влюбился в будущую жену в 8, а в 13 сделал тату с ее именем

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