Агент Сафонов: «Ловрен доигрывает, нет смысла продлевать. «Зениту» нужен более молодой игрок»
Алексей Сафонов не советует «Зениту» продлевать контракт с защитником Деяном Ловреном.
– Думаю, что уже и смысла нет, он свое доигрывает. Да, где-то может забить и прочее, но я считаю, что «Зениту» надо сделать акцент на более молодых игроках.
– Последние события, связанные с российским футболом, могут повлиять на решение «Зенита»?
– Слава богу, что чемпионат мира обошелся без политики. С финансами «Зенита» особо не купишь игроков. Говорят: «Смотрите, как команды играют на чемпионате мира, мяч не теряют». Так там на поле два миллиарда евро играют. Это общая трансферная стоимость 22 игроков, которые выходили на поле.
Мы не играем в Лиге Чемпионов, не играем где-то, а смысл сейчас кого-то подписывать? С точки зрения прогресса я думаю, что желательно «Зениту» брать более молодого, чтобы была какая-то логика.
Если сравнивать Ловрена с Алипом, то Ловрен на голову сильнее. Алип – десятая часть от Ловрена.
– Удачная игра Ловрена на чемпионате мира станет серьезным аргументом при переговорном процессе о продлении контракта?
– Я не знаю. Думаете, в Европе за ним очередь? Все зависит от «Зенита» и как они проведут переговоры. Вопрос к агенту, с кем они по нему разговаривали. У каждого своя позиция.
– А турецкие клубы?
– Дзюба уже съездил в турецкий клуб, – сказал агент.
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