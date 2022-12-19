Агент Сафонов: «Ловрен доигрывает, нет смысла продлевать. «Зениту» нужен более молодой игрок»

не советует «Зениту» продлевать контракт с защитником .

– Думаю, что уже и смысла нет, он свое доигрывает. Да, где-то может забить и прочее, но я считаю, что «Зениту» надо сделать акцент на более молодых игроках.

– Последние события, связанные с российским футболом, могут повлиять на решение «Зенита»?

– Слава богу, что чемпионат мира обошелся без политики. С финансами «Зенита» особо не купишь игроков. Говорят: «Смотрите, как команды играют на чемпионате мира, мяч не теряют». Так там на поле два миллиарда евро играют. Это общая трансферная стоимость 22 игроков, которые выходили на поле.

Мы не играем в Лиге Чемпионов, не играем где-то, а смысл сейчас кого-то подписывать? С точки зрения прогресса я думаю, что желательно «Зениту» брать более молодого, чтобы была какая-то логика.

Если сравнивать Ловрена с , то Ловрен на голову сильнее. Алип – десятая часть от Ловрена.

– Удачная игра Ловрена на чемпионате мира станет серьезным аргументом при переговорном процессе о продлении контракта?

– Я не знаю. Думаете, в Европе за ним очередь? Все зависит от «Зенита» и как они проведут переговоры. Вопрос к агенту, с кем они по нему разговаривали. У каждого своя позиция.

– А турецкие клубы?

– Дзюба уже съездил в турецкий клуб, – сказал агент.

«Зенит» обсудит новые контракты с Ловреном и другими игроками на сборе в Катаре в январе

Детали победы Хорватии над Марокко: скандал с Ловреном, патриотическая песня времен войны за независимость, парад в Загребе и Модрич на Евро-2024

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ