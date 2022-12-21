Дуймович о Ловрене в «Зените»: «Большинство хорватов не прочь поиграть в России. Мы как сербы»

оценил решение защитника остаться в « ».

«Если честно, то большинство хорватских футболистов не имеют ничего против поехать играть в Россию сегодня. Да, многие европейские футболисты ушли. Но хорваты как сербы — если есть возможность, могут поехать играть в Россию.

Думаю, у Ловрена очень хороший контракт в «Зените». Это команда с большой буквы — как «Реал» в Европе. Для него это хороший вариант в конце карьеры», — сказал экс-хавбек «Динамо» и «Локомотива».