Дуймович о Ловрене в «Зените»: «Большинство хорватов не прочь поиграть в России. Мы как сербы»
Томислав Дуймович оценил решение защитника Деяна Ловрена остаться в «Зените».
«Если честно, то большинство хорватских футболистов не имеют ничего против поехать играть в Россию сегодня. Да, многие европейские футболисты ушли. Но хорваты как сербы — если есть возможность, могут поехать играть в Россию.
Думаю, у Ловрена очень хороший контракт в «Зените». Это команда с большой буквы — как «Реал» в Европе. Для него это хороший вариант в конце карьеры», — сказал экс-хавбек «Динамо» и «Локомотива».
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