«С «МЮ» по Пиняеву последний контакт был в апреле – селекционер на игру с «Химками» приезжал». Экс-директор «Чертаново» о хавбеке «Крыльев»

Экс-директор Николай Ларин высказался об интересе «МЮ» к Сергею Пиняеву.

– Пиняеву лучше всего будет остаться в «Крыльях» на будущий сезон?

– Для меня «Крылья» – это продолжение чертановской истории, «островка счастья». Могу быть предвзятым, но, наверное, лучше для него остаться. Здесь понятно все: тренер, атмосфера, футболисты, игра.

– Учитывая текущую ситуацию, у Пиняева не закрадывается мысль, что европейская мечта может и не сбыться?

– Ему 17 лет. Жизнь такая штука – неизвестно, как все сложится. Я бы не загадывал, шлагбаумов не ставил.

– Когда был последний контакт с «Манчестер Юнайтед» по Сергею?

– Последний контакт с «МЮ» был на матче «Химки» – в апреле, там был селекционер . Он приезжает на всех игроков смотреть, но в том числе и на Сергея смотрел. У него, правда, была небольшая травма, этот матч он не очень удачно провел.

Но все смотрят, все следят, ничего не поменялось. Если воспитанница «Чертаново» Алсу Абдуллина играет в «Челси», почему через какое-то время там не может оказаться какой-то российский футболист? – сказал Ларин.

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