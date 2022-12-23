Радченко о Пиняеве: «Чтобы превзойти Аршавина, ему надо выступать за европейский топ-клуб»
Дмитрий Радченко сравнил Сергея Пиняева и Андрея Аршавина.
«Пиняев — молодой, быстрый футболист. Аршавин и Пиняев – разноплановые игроки.
Чтобы Сергею превзойти Аршавина, нужно хорошо играть за сборную России и быть одним из лидеров. Сергею надо выступать не только за национальную команду, но и за европейский клуб, который ставит перед собой самые высокие задачи.
Пиняеву будет очень тяжело превзойти Аршавина», — сказал экс-игрок «Зенита» и «Спартака».
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