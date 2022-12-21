Карпин считает, что Пиняев может превзойти Аршавина: «Данные есть. Удивил зрелый подход ко всему, от тренировок до быта»

Теги Крылья Советов Андрей Аршавин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Сергей Пиняев Футбол

Валерий Карпин высказался о будущем полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

Сергей Пиняев получил награду «Первая пятерка» как лучший молодой футболист Мир РПЛ. Что скажете о нем? Кто удивил или разочаровал вас из молодых?

– Не буду называть имена. Кто‑то удивил. Или подтвердил ожидания. Кто‑то в плюс, кто‑то в минус. Но выделять или «прибивать» кого‑то не буду. Информация есть у нас, у нас она и останется. Есть футболисты, которые подтвердили или удивили даже не на поле.

Для того же Пиняева – 18 лет, такой зрелый подход ко всему, от тренировок до быта, наверное, был неожиданным. Вероятно, удивил по‑хорошему. То же самое можно сказать про кого‑то еще. Не буду называть фамилий. И я говорю не про футбол.

– Может Пиняев превзойти Аршавина, по вашему мнению?

– Может! Таких футболистов, хуже или лучше, которым раздают авансы, было много. Но все зависит от футболиста, многих факторов, включая его здоровье. Данные есть, а как сложится, не знает никто, – сказал главный тренер сборной России.

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