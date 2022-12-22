Мбаппе жертвует деньги Фонду Аббата Пьера. Организация помогает бездомным и малоимущим

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция ЧМ-2022 Килиан Мбаппе деньги Благотворительность Футбол

Фонд Аббата Пьера поблагодарил Килиана Мбаппе за пожертвования.

Организация, куда Мбаппе перечисляет пожертвования, занимается помощью бездомным и малообеспеченным людям.

В частности, по сообщениям фонда, в 2020 году, во время кризиса на фоне пандемии коронавируса, нападающий «ПСЖ» и сборной Франции пожертвовал «очень крупную сумму денег».

«Наш фонд приветствует того, кто украсил этот вечер, но, что важнее, поддерживает нас в течение многих лет. Этот человек наделен великодушием и талантом. Он наш друг.

Спасибо Килиану Мбаппе за все, что он делает, известно вам это или нет», – сообщил аккаунт организации в соцсетях после финала ЧМ-2022.

TF1 также сообщает, что призовые деньги за выход в финал ЧМ-2022 Мбаппе также пожертвует на благотворительность.

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